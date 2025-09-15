АКО СТЕ ИМАЛИ НЕПРИЈАТНОСТ СА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ У САОБРАЋАЈУ Постоји правило за претицање бициклисте на путу, ЕВО ШТА КАЖЕ
Без обзира да ли возите по граду или на отвореном путу, сусрет са бициклистом на путу захтева посебан опрез.
Претицање бициклисте није исто што и претицање аутомобила – њихов спорији темпо и мања стабилност чине маневар ризичнијим, а грешка може имати озбиљне последице.
Правила саобраћаја јасно налажу како поступити у оваквим ситуацијама, али у пракси многи возачи нису сигурни када и како безбедно престићи бициклисту. Управо због тога, важно је разумети колико простора треба оставити, како прилагодити брзину и на које ситуације посебно обратити пажњу пре него што извршите овај, наизглед једноставан, али заправо захтеван маневар.
Минимална безбедна удаљеност - један метар
Први корак приликом претицања бициклисте јесте да се уверите да имате довољно простора – пут мора бити празан и што је могуће шири. Увек имајте на уму да је веома важно држати безбедну дистанцу.
Прописи предвиђају да растојање између возила и бициклисте треба да буде најмање један метар, али већа удаљеност додатно повећава сигурност. Ако није могуће постићи овакву дистанцу, претицање није дозвољено.
Током претицања пратите кретање бициклисте
Процес претицања треба да буде уједначен, без наглог убрзавања или изненадних маневара. Брзина и растојање такође треба да се прилагоде временским условима – јаки ветрови, на пример, могу одгурнути возило и повећати ризик. Током претицања обавезно пратите бициклисту, јер може правити непредвидиве покрете, на пример како би избегао неравне терене.
Многи возачи се питају да ли је могуће престићи бициклисту на двоструке пуне линије. Пуна линија раздваја супротне траке и генерално није дозвољено претицање возила, што важи и за бициклисте. Међутим, постоји изузетак – ако је пут довољно широк да се маневар изведе без уласка у двоструки континуитет и уз одржавање прописане удаљености, претицање је дозвољено. То је могуће с обзиром на малу величину бицикла у односу на аутомобил.
Када није дозвољено претицати бициклисту?
Забрана претицања означена знаком Б-25 у пракси се односи само на моторна возила са више колосека, па бицикл не спада у ову категорију. Чак и уз такву забрану, претицање бициклисте је дозвољено под условом да се поштују правила о безбедној удаљености и да се не прелази пуна линија.
Категоричка забрана претицања бициклиста примењује се у ситуацијама када није могуће одржати размак од најмање 1 метар или када би маневар захтевао вожњу у пуну линију. Поред тога, забрањено је претицати у близини железничких и бициклистичких прелаза, као и пешачких прелаза.
Може ли бициклиста претицати аутомобиле са десне стране?
Бициклисти такође морају водити рачуна о правилима.
Закон им дозвољава да избегавају аутомобиле са десне стране, на пример када су возила заглављена у гужви, али само уз посебан опрез и без угрожавања других учесника у саобраћају. Принцип ограниченог поверења треба примењивати увек. Претицање десно није дозвољено у близини раскрсница, железничких прелаза и пешачких прелаза.