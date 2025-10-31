overcast clouds
ЈОШ САМО ДАНАС ВАЖИ ПРИЈАВА Плата скоро 1.000 евра, бенефицирани радни стаж и додаци! Ево ко може да се пријави

31.10.2025. 10:27 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Фото: unsplash.com

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 850 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца и саобраћајног полицајца за потребе Полицијске управе за град Београд и осталих организационих јединица у седишту Дирекције полиције, а које обављају послове на територији града Београда.

С обзиром на то да је рок за подношење пријава продужен, данас је последњи дан за то.

- У ЦОПО се граде знање, врлина и дисциплина - темељ снаге која чува Београд. Пријаве трају до 31. октобра. Ако осећаш позив службе - време је сада - подсећају из МУП.

Подсетимо, конкурс је почео да тече 16. септембра и траје до данас, закључно са 31. октобром.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс; да има пријављено пребивалиште на подручју Полицијске управе за град Београд; да нема мање од 18, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса; да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији; да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије; да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица; да није искључен са основне полицијске обуке због тешке повреде обавеза и дужности у току стручног оспособљавања.
 

 

полиција сремска каменица
Вести Друштво
