СЕДМОРИЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА НАПАД НА КОБРЕ ПУШТЕНИ ДА СЕ БРАНЕ СА СЛОБОДЕ Огласио се Виши суд у Новом Саду

31.10.2025. 15:56 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Виши суд у Новом Саду укинуо је притвор четворици осумњичених да су током протеста 13. августа напали припаднике „Кобри“ у том граду.

Ванпретресно веће Вишег суда у Новом Саду већином гласова усвојило је жалбе бранилаца осумњичених и преиначило решење судије за претходни поступак, те је према осумњиченима Поповић Вуку, Вигњевић Душану и Чорак Филипу укинут притвор, а према осумњиченима Котур Дарку, Вујичић Николи, Вигњевић Срђану и Милановић Далибору укинута мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора, саопштено је из Вишег суда У новом Саду.

У даљем току кривичног поступка, именовани осумњичени ће се бранити са слободе.

Они се сумњиче за извршење кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву.

У Новом Саду су 13. августа учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови напали припаднике полиције, као и присталице СНС пиротехничким средствима, камењем и другим предметима, а тада су и демолиране страначке просторије СНС на Булевару ослобођења.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је дан касније да је 13. августа увече током нереда у више градова повређено 27 полицијских службеника, а да повређено готово 80 грађана, док је директор Војно-безбедносне агенције Ђуро Јованић рекао да су у Новом Саду нападнути и припадници Војске и да је повређено седам припадника одреда ''Кобре'' који су извршавали редовне задатке и обавезу обезбеђења одређеног лица.

