Више од 250.000 људи у Србији ИМА ДИЈАБЕТЕС, а да то не зна! ЛЕКАРИ УПОЗОРАВАЈУ: Болест се подмукло развија годинама без симптома
Отприлике 44 одсто људи са дијабетесом не зна да га имају, а нелечена болест може да изазове пустош у телу.
У Сједињеним Државама, око 17 процената људи са дијабетесом је недијагностиковано, а најчешћи је међу млађим људима.
Рани скрининг и дијагноза су кључни за спречавање озбиљних дугорочних компликација дијабетеса попут срчаних обољења, отказивања бубрега и губитка вида.
Нова глобална студија је открила да скоро половина људи са дијабетесом то не зна, и да је већа вероватноћа да млађи људи нису свесни тога и да им се не поставља дијагноза.
У Сједињеним Државама, бројке су боље од светског просека — истраживачи су проценили да око 1 од 6 Американаца са дијабетесом (17 процената) не зна да има то стање.
Иако Сједињене Државе стоје боље од глобалног просека, и даље постоји јаз у дијагнози, каже прва ауторка студије, Лорин Стафорд, истраживачица у Институту за здравствене метрике и евалуацију на Универзитету у Вашингтону у Сијетлу.
- С обзиром на већу неосигурану популацију у Сједињеним Државама у поређењу са другим земљама са високим приходима, вероватно је да овај фактор игра већу улогу у недијагностикованом дијабетесу у САД. Млади одрасли у САД, као и у остатку света, највероватније нису били свесни свог дијабетеса - каже Стафорд.
Глобално, 44 одсто људи са дијабетесом није свесно да га има
Користећи програм Глобално оптерећење болестима, истраживачи су извукли податке из национално репрезентативних анкета, објављених студија и необјављених у 204 земље и територије од 2000. до 2023. године.
За свако место, годину, старосну групу и пол, проценили су удео људи са дијабетесом који су:
* Недијагностиковано
* Дијагностиковано, али није лечено
* Лечено (дефинисано као тренутно узимање инсулина или других лекова који снижавају шећер у крви), али није постигнут циљ
* Третирано и на циљу
Већина људи обухваћених студијом имала је дијабетес типа 2
Истраживачи су открили да је 2023. године само око 56 процената људи са дијабетесом широм света формално дијагностиковано .
Алармантни подаци
3,4 милиона особа преминуло је од последица дијабетеса у 2024. години. На сваких шест секунди једна особа је изгубила живот. У Србији је смртност од дијабетеса двоструко већа од европског просека.
Извор: Дијабетолошки савез Србије
То значи да је процењених 248 милиона људи имало болест, али то нису знали. У Сједињеним Државама, око 8 од 10 особа са дијабетесом је дијагностиковано, што је међу највишим стопама на свету.
Студија је широм света показала да је само око 40 процената људи са леченим дијабетесом постизало оптималне резултате и снижавало ниво шећера у крви . Поред промена начина живота, третмани укључују инсулин, метформин и новије лекове попут ГЛП-1 .
Млађи људи су склонији да нису свесни свог дијабетеса
- Резултати су показали да су млађе особе имале највећу вероватноћу да не буду дијагностиковане. Глобално, само 1 од 5 особа млађих од 35 година била је свесна да има дијабетес, каже Стафорд.
Иако је стопа недијагностикованог дијабетеса већа код млађих људи, они такође имају мању преваленцију дијабетеса у поређењу са старијим одраслима, каже др Сун Ким, ендокринолог и ванредни професор медицине на Медицинском центру Универзитета Станфорд у Калифорнији.
У Сједињеним Државама, процењује се да око 3,6 одсто људи старости од 20 до 39 година има дијабетес, а око 1 од 3 тих особа нема дијагнозу, каже др Ким, која није била укључена у студију.
Зашто је толико људи са дијабетесом недијагностиковано?
- Постоји неколико разлога зашто људи могу живети са дијабетесом, а да то не знају, каже Стафорд.
Смртност од дијабетеса у Србији порасла је за скоро 20 одсто у претходних десет година, а особе са дијабетесом имају двоструко већи ризик од смрти у поређењу са популацијом без дијабетеса.
Не само због ових алармантних података, већ и због суморне статистике од око 800.000 оболелих и више од 250.000 недијагностикованих,као и бројних и опасних компликација са којима се бори велики број пацијената.
У поређењу са старијим особама, млађе особе имају мање шансе да се редовно подвргавају прегледима и скринингу. То значи да често остају недијагностиковане док се не појаве компликације. То је посебно забрињавајуће јер је развој дијабетеса типа 2 у млађем добу повезан са озбиљнијим компликацијама током времена.
- Компликације дијабетеса могу укључивати слепило, потребу за ампутацијама, болест бубрега у завршној фази, срчане ударе и мождане ударе - каже Ким.
Неки људи са дијабетесом немају никакве симптоме
- Нажалост, људи са благим повишеним нивоом глукозе у крви [шећера у крви] могу бити асимптоматски, што је разлог зашто се код многих не поставља дијагноза - каже Ким.
Како се ниво глукозе у крви повећава, симптоми се погоршавају и могу укључивати:
* Жеђ
* Често мокрење
* Замагљен вид
* Умор
* Инфекције, попут вагиналне гљивичне инфекције, могу бити честе
Ризици недијагностикованог дијабетеса
Нелечени дијабетес може полако, али озбиљно оштетити тело. Временом, висок шећер у крви може оштетити бубреге, живце, јетру и очи, каже Ким и додаје:
- Дијабетес такође повећава ризик од можданог удара, деменције и одређених врста рака. Рано дијагностиковање дијабетеса је важно јер омогућава благовремено лечење како би се спречиле или одложиле дугорочне компликације - каже др Рита Калијани, главна научна и медицинска службеница Америчког удружења за дијабетес.
Зашто је скрининг важан?
Америчко удружење за дијабетес препоручује да сви одрасли почну са редовним скринингом за дијабетес у 35. години живота, чак и ако немају факторе ризика.
Људи који имају прекомерну тежину или гојазност са једним или више фактора ризика (као што су висок крвни притисак или породична историја) требало би да почну са скринингом у ранијем узрасту, каже Ким и додаје:
- За људе азијског порекла, напомиње она, критеријуми за прекомерну тежину и гојазност почињу са мањом тежином.
Без обзира да ли имате факторе ризика или не, Санова препорука је иста - урадите преглед.
- Ако је могуће, требало би да разговарате о својим забринутостима са својим лекаром опште праксе - каже она.