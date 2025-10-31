ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ТРЕНД Вакцине стигле, али грађани их избегавају АМБУЛАНТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ И ТУТИНУ ПОЛУПРАЗНЕ
НОВИ ПАЗАР, ТУТИН: У Новом Пазару и Тутину у току је сезонска вакцинација против грипа, али је, према подацима Завода за јавно здравље Нови Пазар, искоришћено мање од половине пристиглих доза. Лекари упозоравају да је одзив грађана изузетно низак и апелују на становништво да се одазове како би се спречило ширење респираторних инфекција током јесени и зиме.
Докторка Самра Љајић из Завода за јавно здравље истиче да је вакцинација посебно важна за старије особе, хроничне болеснике, као и запослене и штићенике у колективним установама.
– Желим да апелујем на све који припадају овим ризичним групама да се вакцинишу, јер тиме значајно смањују ризик од тежих компликација – казала је докторка Самра Љајић.
Она подсећа да хладнији месеци погодују ширењу респираторних инфекција и да је важно придржавати се превентивних мера.
– Уколико особа осети симптоме попут повишене температуре, кашља или малаксалости, треба да остане код куће и избегава контакт с другима. Нажалост, код нас још увек није развијена култура изолације, јер се она најчешће везује само за период пандемије короне, али је то кључна мера у спречавању ширења вируса – додала је докторка.
За оне који због посла не могу да избегну контакте, препоручује се ношење заштитних маски, док особе са симптомима треба да се обрате свом изабраном лекару ради прегледа и терапије.
– Јачање имунитета и смањење социјалних контаката током акутне фазе болести важно је за заштиту и себе и других – закључила је Љајић.