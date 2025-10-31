few clouds
СПРЕЧЕН ПОКОЉ У АМЕРИЦИ НА НОЋ ВЕШТИЦА Масовно хапшење у овом граду, планирали ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД!

31.10.2025. 13:38 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
НОЋ ВЕШТИЦА
Фото: unsplash.com

Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је спречио потенцијални терористички напад у Мичигену током викенда у којем се у САД обележава Ноћ вештица.

То је на друштвеној мрежи X објавио Кеш Пател, директор ФБИ.

Он је навео да је због завере за извођење насиља ухапшено више особа.

- Јутрос је ФБИ спречио потенцијални терористички напад и ухапсио више особа у Мичигену оптужених за заверу са циљем извођења насилног напада током викенда Ноћи вештица - написао је Пател.

Он је навео да "следи више детаља".

- Хвала мушкарцима и женама из ФБИ и снага безбедности који су на стражи свуда 24 сата дневно и седам дана у недељи и разваљују нашу мисију одбране отаџбине - закључио је Пател.

Ускоро опширније...
 

