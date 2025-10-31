СПРЕЧЕН ПОКОЉ У АМЕРИЦИ НА НОЋ ВЕШТИЦА Масовно хапшење у овом граду, планирали ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД!
Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је спречио потенцијални терористички напад у Мичигену током викенда у којем се у САД обележава Ноћ вештица.
То је на друштвеној мрежи X објавио Кеш Пател, директор ФБИ.
Он је навео да је због завере за извођење насиља ухапшено више особа.
- Јутрос је ФБИ спречио потенцијални терористички напад и ухапсио више особа у Мичигену оптужених за заверу са циљем извођења насилног напада током викенда Ноћи вештица - написао је Пател.
This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7…
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025
Он је навео да "следи више детаља".
- Хвала мушкарцима и женама из ФБИ и снага безбедности који су на стражи свуда 24 сата дневно и седам дана у недељи и разваљују нашу мисију одбране отаџбине - закључио је Пател.
Ускоро опширније...