ОБУСТАВЉЕНИ ПОЛАСЦИ ВОЗОВА ДО НОВОГ САДА Карте није могуће купити онлајн за ОВЕ ДАТУМЕ
31.10.2025. 13:32 13:47
Саобраћај путничких возова до Новог Сада је обустављен до даљег преносе медији.
Како се наводи, путнички возови до Новог Сада неће саобраћати данас поподне и 1. новембра ујутру.
На сајту Србијавоза када одаберете опцију за онлајн куповину карата за 31. октобар и 1. новембар и унесете жељене дестинације нпр. Београд центар-Петроварадин, стоји обавештење да „нема возова на траженој дестинацији“.
Воз који је ишао из Сомбора за Нови Сад заустављен је на станици Гложан, из засад непознатих разлога.
На станици у Петроварадину налази се возило форензике Министарства унутрашњих послова.