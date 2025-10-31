few clouds
ОБУСТАВЉЕНИ ПОЛАСЦИ ВОЗОВА ДО НОВОГ САДА Карте није могуће купити онлајн за ОВЕ ДАТУМЕ

31.10.2025. 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник / С. Шушњевић

Саобраћај путничких возова до Новог Сада је обустављен до даљег преносе медији.

Како се наводи, путнички возови до Новог Сада неће саобраћати данас поподне и 1. новембра ујутру.

На сајту Србијавоза када одаберете опцију за онлајн куповину карата за 31. октобар и 1. новембар и унесете жељене дестинације нпр. Београд центар-Петроварадин, стоји обавештење да „нема возова на траженој дестинацији“.

Воз који је ишао из Сомбора за Нови Сад заустављен је на станици Гложан, из засад непознатих разлога.

На станици у Петроварадину налази се возило форензике Министарства унутрашњих послова.

Вести Друштво
