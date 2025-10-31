ПТИЧИЈИ ГРИП У МАЂАРСКОЈ! Уништено јато од скоро 20.000 ПАТАКА
ПАРИЗ: Мађарска је пријавила први случај високо патогеног птичјег грипа H5N1 на једној фарми ове сезоне, саопштила је данас Светска организација за здравље животиња (WOAH).
Ширење птичјег грипа изазвало је забринутост међу владама и у индустрији живине, након што је последњих година похарао живину широм света, пореметио снабдевање, допринео расту цена хране и повећао ризик од преношења вируса на људе, преноси Ројтерс.
Мађарска је била посебно тешко погођена вирусом током сезоне 2024/25.
Тај талас чинио је више од половине свих забележених случајева птичјег грипа на фармама живине у Европској унији, при чему су случајеви углавном регистровани од краја октобра до маја, показују званични подаци.
Вирус H5N1 откривен је у понедељак у јату од 19.700 патака за тов у граду Солноку и изазвао је угинуће 725 птица, навела је WOAH, позивајући се на извештај мађарских власти.
Преостале патке су превентивно еутаназиране.
Патке за тов углавном се користе за производњу паштете, а Мађарска је други највећи произвођач ове луксузне хране, после Француске.