68. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА У суботу са две књиге слободан улаз и на Сајам образовања

31.10.2025. 13:58 14:04
Дневник
Дневник
Обавештавамо посетиоце и поштоваоце књиге да овогодишњи, 68. међународни београдски сајам књига траје до недеље, 2. новембра.

Радно време је свакога дана од 10 до 20 часова.

У суботу 1. новембра, као што смо и најавили, сваки посетилац који донесе две књиге моћи ће да бесплатно посети Сајам књига и Сајам образовања који се одржавају у исто време. Књиге које буду овом акцијом прикупљене, Београдски сајам ће донирати  библиотекама у руралним подручјима Републике Србије.

Београдски сајам, као друштвено одговорна компанија у својој традицији дугој 88 година,  био је и остаје посвећен неговању културе сећања и хуманости, уз уверење да заједништво и одговорност представљају најбољи начин да чувамо успомену на оне који нису више са нама. Одлука да, део прихода од продатих улазница донирамо породицама настрадалих у паду надстрешнице у Новом Саду, пијетет је њиховим најближима на годишњицу трагичног догађаја.

Управа Сајма са пуним разумевањем гледа на сваки искрен чин саучешћа, али истовремено изражава сумњу у искреност и праве намере оних који су најавили затварање својих штандова. Постављамо логично питање медијима и издавачима, који су објавили да неће радити у суботу 1. новембра: Да ли ће ти издавачи пијетет према жртвама исказати и тиме што тог дана неће отварати своје приватне књижаре, продајне објекте и интернет сајтове, где такође очекују остваривање профита.
 

