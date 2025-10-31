overcast clouds
ФАЛСИФИКОВАНИ "ЛАБУБУ" ОСТАО НА ГРАНИЦИ Царина запленила 56.000 популарних плишаних играчака

31.10.2025. 10:28 10:40
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
лабубу
Фото: Unsplash.com

ПАРИЗ: Царинске службе у Француској у периоду од три недеље заплениле су скоро 56.000 фалсификованих предмета, међу којима је највише било фалсификованих плишаних играчака Лабубу, саопштиле су данас власти.

Прве заплене су почеле средином септембра у експресном теретном центру у регионима Сене и Марне, када су пронађене палете из Белгије са 7.392 плишане играчке и 8.624 фалсификована паковања, пренео је данас БФМ.

Неколико дана касније, у Ла Курневу су откривене додатне 7.754 плишане играчке.

Истрага је довела и до продавнице у Обервилијеу, где су агенти пронашли још око 29.000 фалсификованих артикала, укључујући играчке инспирисане познатим анимираним универзумима.

Појачани надзор царине усмерен је ка спречавању фалсификата у периодима велике потрошње, попут Црног петка и Божића.

Цариници упозоравају да је важно проверавати аутентичност производа како би се заштитила безбедност купаца.

Лабубу заплена
Вести Свет
