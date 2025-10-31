overcast clouds
ТИНЕЈЏЕРИ ИЗ ТИВТА КРАЛИ СВЕ ШТО ИМА ТОЧКОВЕ: Обијали аутомобиле, одвозили бицикле и тротинете

31.10.2025. 10:32 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: Рина, илустрација

ТИВАТ: Црногорска полиција у Тивту, поднела је кривичне пријаве против три особе, међу којима су два малолетника, због серије крађа и одузимања возила на подручју ове општине.

- Тиватска полиција је расветлила укупно пет кривичних дела крађе и три одузимања возила. Први осумњичени, малолетник стар 13 година, терети се да је отуђио путничко возило марке „Шкода“, власништво једног правног субјекта. Возило је убрзо пронађено и враћено власнику, а против дечака је поднета кривична пријава у редовном поступку - казали су за РИНУ у Управи полиције Црне Горе.

Исти малолетник се сумњичи и за два случаја одузимања возила – једно путничко возило и један мотоцикл, које је, према наводима полиције, самоиницијативно користио без дозволе власника.

- Полиција је такође идентификовала да су овај малолетник и његов вршњак од 15 година одговорни за четири крађе, приликом којих су отуђили три бицикла и једно електрично бицикло на територији Тивта - додају они.

Поред њих, за кривично дело одузимање возила терети се и М.Б. (18), који је, како се сумња, отуђио електрични тротинет. И овај предмет је пронађен и враћен власнику.

Истрага је у току, а сви осумњичени су процесуирани у складу са законом.

црна гора крађе Тиват
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
