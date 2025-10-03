ПРОЛАЗИЛИ ИСТИМ ХОДНИЦИМА, ПАРКИРАЛИ СЕ У ИСТОЈ ГАРАЖИ, А НИЈЕ ЗНАО ДА МУ ЈЕ МАЈКА Рођенданска порука открила тајну стару 20 година
Писао је писма, пријављивао се у регистре усвајања, урадио и ДНК тест – али ниједан покушај није дао резултат. Упркос свему, није престајао да се нада да ће је једног дана пронаћи.
Бенџамин Хулеберг из Јуте, наставник у средњој школи, још као дете знао је да је усвојен. Његови родитељи Анђела и Брајан никада то нису скривали, а једино што је знао о биолошкој мајци било је њено име – Холи. Жеља да је пронађе пратила га је током целог одрастања.
Године потраге без успеха
Писао је писма, пријављивао се у регистре усвајања, урадио и ДНК тест – али ниједан покушај није дао резултат. Упркос свему, није престајао да се нада да ће је једног дана пронаћи.
Са друге стране, Холи Ширер никада није заборавила бебу коју је дала на усвајање на Дан захвалности пре две деценије. Сваког рођендана и током празника мислила је на њега. Када је пронашла његов профил на друштвеној мрежи, није имала храбрости да му приђе – плашила се да не поремети његов живот.
Судбоносна порука
Све се променило када му је, сасвим спонтано, послала поруку на Фејсбуку и честитала рођендан. Бенџамин је одмах упитао ко је она, а одговор га је потпуно шокирао – пред њим је била његова биолошка мајка.
„Плакао сам од среће. То је био тренутак који сам чекао 20 година“, испричао је.
Сутрадан су се договорили да оду на вечеру. Разговарали су сатима и, како каже Холи, време као да није постојало. Бенџамин је додао да није имао осећај да су прошле две деценије раздвојености.
Судбина их спајала и раније
Касније су обоје сазнали невероватну ствар – већ годинама су се мимоилазили на истом месту. Холи је радила као медицински асистент у Центру за срце, а Бенџамин је волонтирао у одељењу за новорођенчад исте болнице. Свакодневно су пролазили истим ходницима, паркирали се у истој гаражи, али нису знали да су тако близу.
„Сада сам комплетан“
За Бенџамина, овај сусрет донео је мир и испуњење. „Упознавање са биолошком породицом испунило је празнину за коју нисам знао да постоји. Сада се осећам комплетно и спремно да наставим са животом. Моја порука свима је – никада не губите наду.“