ТС Медиа доноси најбољи ДОМАЋИ садржај на једном месту: Више од 5000 наслова и 2000 сати програма који вреди гледати
ТС Медиа - мултимедијални сегмент Телекома Србија, настао је са јасном мисијом: да обједини продукцију, дистрибуцију и дигиталне медијске иновације у јединствен и моћан екосистем.
Данас, након вишегодишњег успешног присуства на домаћем, регионалном и међународном тржишту, ТС Медиа улази у нову развојну фазу, отварајући простор за нове жанрове и формате и учвршћујући позицију једног од најснажнијих медијских брендова Западног Балкана.
Поред играних серија и филмова који су већ остварили култни статус и обележили телевизијску продукцију последње деценије, ТС Медиа данас доноси још ширу и богатију понуду. Публика ће сада имати прилику да ужива у документарним емисијама, музичким и дечијим програмима, спортским садржајима, подкастима и едукативним форматима. Пред њих стиже више од 5.000 наслова који у домаћинства доносе 2.000 сати програма, међу којима су наслови „Убице мога оца”, „Јужни ветар”, „Недеља”, „Марш на Дрину”, „Скупљачи перја”, документарац „Неуспех првака”, подкаст „Telcast”, дечија емисија „Баш супер клинци”, музика Саше Матића, Аце Лукаса као и многи други садржаји.
Овај искорак има јасан циљ - да корисницима у Србији и региону пружи мултимедијално искуство које интегрише забаву, културу, знање и инспирацију, ослоњено на најсавременије светске стандарде.
„ТС Медиа је у претходним годинама изградила статус бренда који на најбољи начин представља домаћу креативну индустрију. Њена снага је у интегрисаном ланцу вредности – од идеје и сценарија, преко продукције и постпродукције, до дистрибуције на домаћем и глобалном тржишту. Управо то искуство постаје ослонац за нову етапу - развој разноврсних формата намењених захтевима савременог корисника. Наша мисија је да корисницима пружимо квалитетан и разноврстан садржај, ослоњен на најбоље светске праксе и домаћу креативност. Овом трансформацијом показујемо да је ТС Медиа више од продукције серија и филмова - ми градимо комплетну мултимедијалну понуду за дигитално доба. Свесни смо да публика данас очекује динамичан и свеобухватан садржај и зато ТС Медиа доноси синергију жанрова и формата која ће обогатити будућност регионалног медијског простора. Наша амбиција је да ТС Медиа, постане лидер у мултимедијалној продукцији у Европи и да домаћи аутори имају своје место на глобалној сцени“, изјавила је Александра Мартиновић, директорка Дирекције за мултимедију Телекома Србија.
Кроз партнерства са највећим светским компанијама, као што су Амазон, ХБО i Disney+, домаћа продукција пронашла је пут до глобалне публике. Данас, ТС Медиа садржај је доступан на више од 35 територија и допире до преко 60 милиона гледалаца широм света - чиме домаћи аутори и глумци добијају место на светској мапи. Захваљујући томе репутација ТС Медиа није остала непримећена ни на глобалном нивоу, чему сведочи чињеница да су Београд и ТС Медиа ове године били по први пут у Србији домаћини полуфиналног жирирања за престижну интернационалну „Emmy” награду. То је тренутак у којем Србија заузима место раме уз раме са светским центрима телевизијске индустрије.