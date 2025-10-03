ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ НА САЈМУ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Међу лауреатима и "Дневник"
03.10.2025. 15:39 15:40
Коментари (0)
На овогодишњој свечаности доделе признања Савеза „Спорт за све Војводине“, међу 32 лауреата нашао се и лист Дневник.
Најстарији војвођански дневни лист награђен је за десетогодишњу медијску подршку и допринос реализацији Фестивала.
У име редакције награду је примио уредник спортске рубрике Дневника Јово Галић, коме је признање уручио потпредседник Савеза „Спорт за све Војводине“ Горан Страјнић.
Ово признање потврђује дугогодишње залагање Дневника у промоцији спорта, рекреације и здравих стилова живота, као и његову улогу у афирмацији бројних манифестација широм Воводине.