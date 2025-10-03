moderate rain
”МАРИН ЈЕ СЈАЈАН МОМАК, ДУГО СЕ ЗНАМО И ЛЕПО СЕ СЛАЖЕМО” Ђоковић: Мучио сам се да пронађем ритам, али сам задовољан победом

03.10.2025. 15:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Tanjug/ AP Photo/Seth Wenig

ШАНГАЈ: Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је данас после пласмана у треће коло Мастерса да је да се мучио да пронађе ритам и додао да је задовољан победом против Хрвата Марина Чилића.

Ђоковић је победио Чилића резултатом 2:0 (7:6 (7:2), 6:4) у сетовима и тако прошао у треће коло Мастерса у Шангају.

"Лепо је било вратити се на терен, победнички. Мучио сам се да пронађем свој ритам, али сам веома задовољан победом. Био је ово изузетно тесан меч, поготово у првом сету, мислим да је Марин играо и боље од мене, имао шансе да ми одузме сервис, више него што сам ја имао. У тај-брејку сам одиграо чврсто, добро сам сервирао, то је био кључ данас. Ко зна шта би било да се ушло у још један тај-брејк", рекао је Ђоковић после победе.

Он је навео да је Чилић његов добар пријатељ и додао да је хрватски тенисер много тога постигао у каријери.

"Драго ми је да сам пребродио овај велики изазов. Марин је сјајан момак, дуго се знамо и лепо се слажемо, на терену и ван њега. Када добро осеćа лоптицу, веома је опасан и може да победи било кога. Желим му све најбоље, лепо је видети га да игра поново на овом нивоу", изјавио је српски тенисер.

Ђоковић ће у трећем колу Мастерса у Шангају играти против Немца Јаника Ханфмана, који је раније данас победио Американца Френсиса Тијафоа резултатом 6:7 (9:11), 6:2, 6:1. 

Новак Ђоковић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
