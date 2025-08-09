СКОЧИО ПАДОБРАНОМ С АЈФЕЛОВЕ КУЛЕ, ПА ЗАРАДИО ЛИСИЦЕ Ухапшена још двојица пењача на симбол Париза
ПАРИЗ: Париска полиција привела је јутрос тројицу мушкараца због недозвољеног пењања на Ајфелов торањ.
Три мушкарца попела су се рано јутрос на Ајфелову кулу, након чега један од њих скочио падобраном са торња, а потом су сва тројица ухапшена због "неовлашћеног упада у заштићени или регистровани објекат".
Јутрос око 05.20 обезбеђење Ајфелове куле пријавило је полицији да се три особе пењу на познато париско здање, преносе Журнал ди диманш.
Скоро један сат касније један од њих је скочио падобраном, а потом је без инцидената приведен када је слетео на тло.
Његова два пратиоца сишла су уз пратњу припадника службе за интервенције у опасним условима (ГРИМП) и ватрогасаца, а потом су предати француској полицији.
Представник Друштва за управљање Ајфеловом кулом најавио је да ће поднети тужбу.
Ово није први инцидент у близини познатог обележја француске престонице.
Сличан случај догодио се и у јулу прошле године, када су приведени љубитељи екстремног пењања након што су се попели на Ајфелову кулу и потом скочили падобраном.