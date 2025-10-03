Професор упозорава: ИЗБАЦИТЕ ИЗ ИСХРАНЕ ОВИХ 5 "ЗДРАВИХ" НАМИРНИЦА Чиста су замка уколико желите да смршате
Постоје намирнице које се често представљају као здраве, али стручњаци упозоравају да оне могу саботирати мршављење.
Професор Френклин Џозеф, консултант и директор клинике „Dr. Frank’s Weight Loss Clinic“, открио је пет намирница које никада не држи у својој кухињи, јер иако делују здраво, у стварности отежавају губитак килограма.
„Реч је о намирницама које изгледају здраво, звуче здраво и често се промовишу као паметан избор. Али оне су варљиве – чине људе гладнијима, уморнијима и склонијима преједању“, каже професор Џозеф.
Воћни сокови су први на листи. Он објашњава да је то један од најбржих начина да се нагло подигне ниво шећера у крви. „Када исцедите сок, извлачите сву влакнасту материју из воћа и добијате чисти шећер. Чак и сокови без додатог шећера могу деловати исто као газирани напитак.“
Протеинске граноле и барови звуче као здрав избор, али су често пуни шећера, биљних уља и празних калорија. „То што на паковању пише ‘protein’ не значи да је добро за мршављење“, наглашава Џозеф.
Суво воће је још једна замка. „Шака сувог грожђа садржи скоро исту количину шећера као шака бомбона. Порције изгледају мале, али калоријска вредност је огромна. Много је боље јести свеже воће које засићује.“
Пиринчани крекери јесу нискокалорични, али не дају осећај ситости, па глад наступа већ сат времена касније. „Људи мисле да су добри, али убрзо поново огладне. То је лажна економија“, каже професор.
Нискокалорични ароматизовани јогурти такође су на „црној листи“. „Иако се рекламирају као здрава ужина, у стварности су десерт. Већина садржи пуно шећера или вештачких заслађивача који ремете сигнале глади. Боље је изабрати обичан грчки јогурт и додати бобичасто воће.“
На крају, професор истиче да његова кухиња увек обилује храном богатом влакнима, немасним протеинима и свежим намирницама попут сочива, махунарки, овса, поврћа, јаја, немасне рибе и воћа. „Фокус је на намирницама које дају енергију, држе ситост и подржавају метаболизам. Ако вас нека храна чини гладнијима или уморнима – нема места у вашој исхрани. Мршављење није питање рестрикције, већ паметног избора.“