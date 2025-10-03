РАК НЕ МОЖЕ ДА ОПСТАНЕ У АЛКАЛНОЈ ВОДИ Ово пиће мења пХ тела и враћа здравље НАПРАВИТЕ ГА КОД КУЋЕ ЗА 5 МИНУТА
Киселост и алкалност мере се на основу пХ фактора. Чиста кишница има пХ 7,0 и сматра се неутралном.
Све испод пХ седам је кисело, а изнад пХ седам сматра се алкалним.
Када је реч о пХ вредности људског тела, не можемо говорити о јединственом пХ целог организма. На пример, кожа има пХ око 5,5 (благо кисела).
Са друге стране, пХ пљувачке креће се између 6,5 и 7,4 (варира мало изнад и испод неутралног). Пробавни тракт има пХ од 1,5 до 7,0, у зависности од фазе варења.
Када смо здрави, пХ крви се креће од 7,35 до 7,45 (благо алкална).
Потребну равнотежу наше тело одржава пре свега преко бубрега и плућа. Међутим, хронична неравнотежа временом исцрпљује организам.
Зашто алкална вода?
Наше тело је углавном састављено од воде, чији пХ утиче на здравље, али и на појаву болести.
Због савремене исхране – прерађена храна, со, шећер, кофеин и алкохол – организам већине људи постаје сувише кисео.
Знакови прекомерне киселости у телу су: умор, главобоља, стомачни болови и ослабљен имунитет.
Када окружење у телу постане сувише кисело или алкално, иначе здраве ћелије могу постати токсичне, оштећене и угинути. Ова неравнотежа у пХ нагриза ткива.
Ако се прекомерна киселост настави, тело почиње да таложи вишак киселих материја у одређене делове у покушају да поврати равнотежу.
Тада у неким подручјима киселост расте и ћелије умиру, док друге могу преживети, прилагодити се или постати малигне. Малигне ћелије расту неконтролисано, а временом се могу проширити и на друге делове тела (метастазе).
Ћелије рака не могу опстати у алкалној средини – зато је пијење алкалне воде веома корисно.
Још један разлог зашто изабрати алкалну воду је боља хидратација.
Организам је лакше апсорбује, што доводи до већег нивоа енергије, бољег општег стања и менталне јасноће.
Не заборавите: мозак је 90% вода. Нека остане срећан и здрав.
Како направити алкалну воду
Алкална вода има пХ око 8 или 9.
Потребно је:
1 врч воде (2 л) – најбоље филтриране
1 органски лимун, опран и исечен на осмине (не цеђен!)
1 кафена кашичица хималајске соли
Припрема:
Напуните врч водом, додајте кришке лимуна, потом кашичицу соли. Поклопите и оставите на собној температури да одстоји преко ноћи (8–12 сати).
Ујутро попијте 3 чаше ове воде пре било чега другог – за најбољу алкалну равнотежу у телу.