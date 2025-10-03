(ФОТО) ПОВЕЋАЛА ЈЕ ГРУДИ У СРЕД КАРИЈЕРЕ И ОДЛИЧНО ЈОЈ ИДЕ Ова Францускиња на то се одлучила због једног разлога
Симона Халеп се – много пре него што је постала велика шампионка – прочула по хируршкој интервенцији смањења груди.
Једноставно, Румунка је сматрала да мора то да уради да би се боље кретала. Вероватно није једина, остали случајеви нису тако познати, а сада се догодила супротна ситуација.
Француска тенисерка Осеан Додан – повећала је груди. И то, како каже, не мало.
– Морала сам на дугу паузу због повреде и одлучила сам да искористим време да урадим оно што сам дуго желела. Да повећам груди. Нимало ме није срамота због тога – за „РМЦ спорт“ објаснила је тренутно 363. тенисерка света, чији је најбољи рејтинг био на 46. месту. – Рекла сам себи да је боље да сада то урадим, него да чекам да завршим каријеру и будем имала 40 година.
Oceane Dodin makes FIRST career #WTA Quarterfinal!
Tops Vickery 6-4, 6-4 at @CoupeBN! pic.twitter.com/gp4ZsgOf56
— wta (@WTA) September 15, 2016
Све је проверила:
– Нису мале, али уз одговарајуће придржаваче, неће ми сметати да играм. Сви су ми говорили да ће ми бити немогуће да играм нормално ако их повећам. Као да су у питању лубенице. Много сам причала са мојим хирургом и он ме је уверавао да неће бити проблема. Дао ми је неколико смерница и за сада све иде како треба – каже Осеан, а на њеној слици на Твитеру види се како је раније изгледала.
Много је начина да се уђе у тениску историју, а ова 28-годишња Францускиња верује да управо то постигла:
– Мора да сам прва тенисерка која ће играти после операције повећања груди – са задовољством је рекла.
Доданова није играла од децембра прошле године, на терен се вратила ове недеље на челинџеру у Ремсу где данас игра четвртфинале.
– Већ сам се уверила да нисам погрешила. Могу нормално да играм.
На поређење са Халеповом, насмејала се:
– Али она је имала заиста велике груди. Моје нису толико велике.
Иначе, Додан се одмах на Инстаграму похвалила шта је урадила, тако да то није било тајна ниједног тренутка.