(ФОТО) ПОВЕЋАЛА ЈЕ ГРУДИ У СРЕД КАРИЈЕРЕ И ОДЛИЧНО ЈОЈ ИДЕ Ова Францускиња на то се одлучила због једног разлога

03.10.2025. 18:34 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
sportklub.rs
тенис
Фото: Screenshot/Instagram/oceane_dodin

Симона Халеп се – много пре него што је постала велика шампионка – прочула по хируршкој интервенцији смањења груди. 

Једноставно, Румунка је сматрала да мора то да уради да би се боље кретала. Вероватно није једина, остали случајеви нису тако познати, а сада се догодила супротна ситуација.

Француска тенисерка Осеан Додан – повећала је груди. И то, како каже, не мало.

– Морала сам на дугу паузу због повреде и одлучила сам да искористим време да урадим оно што сам дуго желела. Да повећам груди. Нимало ме није срамота због тога – за „РМЦ спорт“ објаснила је тренутно 363. тенисерка света, чији је најбољи рејтинг био на 46. месту. – Рекла сам себи да је боље да сада то урадим, него да чекам да завршим каријеру и будем имала 40 година.

Све је проверила:

– Нису мале, али уз одговарајуће придржаваче, неће ми сметати да играм. Сви су ми говорили да ће ми бити немогуће да играм нормално ако их повећам. Као да су у питању лубенице. Много сам причала са мојим хирургом и он ме је уверавао да неће бити проблема. Дао ми је неколико смерница и за сада све иде како треба – каже Осеан, а на њеној слици на Твитеру види се како је раније изгледала.

tenis
Фото: screenshot/instagram/oceane_dodin

Много је начина да се уђе у тениску историју, а ова 28-годишња Францускиња верује да управо то постигла:

– Мора да сам прва тенисерка која ће играти после операције повећања груди – са задовољством је рекла.

Доданова није играла од децембра прошле године, на терен се вратила ове недеље на челинџеру у Ремсу где данас игра четвртфинале.

– Већ сам се уверила да нисам погрешила. Могу нормално да играм.

tenis
Фото: Screenshot/Instagram/oceane_dodin

На поређење са Халеповом, насмејала се:

– Али она је имала заиста велике груди. Моје нису толико велике.

Иначе, Додан се одмах на Инстаграму похвалила шта је урадила, тако да то није било тајна ниједног тренутка.

повећање груди тенисерка
