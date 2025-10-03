КУЛТНА БАЊА У МАЂАРСКОЈ ЗАТВАРА ВРАТА ДО 2028. ГОДИНЕ Креће опсежна обнова Гелертовог купалишта
Почиње свеобухватна обнова бање.
Једна од најпознатијих и најпосећенијих бања у Будимпешти – Гелертово купалиште – затвара врата на три године због свеобухватне обнове која ће трајати до 2028. године.
Купалиште Гелерт, смештено у истоименом историјском комплексу, познато је по сецесијској архитектури и раскошном ентеријеру украшеном Жолнаи плочицама.
Отворено још 1918. године, ово култно место привлачило је између 1.500 и 1.800 посетилаца дневно. Ипак, због дотрајалости инфраструктуре и лошег стања опреме, темељита обнова постала је неопходна.
Бања је затворена 1. октобра, а радови ће се одвијати паралелно са обновом хотела „Гелерт“, који је затворен још од новембра 2021. године. Према плану, реновирање ће званично почети крајем 2026.
Обнову спроводи Будимпештанска компанија за термална купалишта и лечилишта (BGYH), која већ годинама припрема овај пројекат. Циљ је да се реше механички, технолошки и структурни проблеми, али и да се сачува историјска вредност објекта кроз рестаурацију сецесијских ентеријера и изворне естетике.
Поред обнове, планирана је и модернизација – увођење енергетски ефикасних решења за грејање и коришћење термалне воде, уједињавање свлачионица, изградња нове терасе, велнес зоне и панорамске вртовне сауне.
За време трогодишње реновације, посетиоци ће и даље моћи да уживају у другим познатим будимпештанским бањама као што су Сечени, Рудаш и Лукач.