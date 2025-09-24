УСКОРО ДУГООЧЕКИВАНИ БРЗИ ВОЗ Стручњаци тестирају пругу од Новог Сада до Суботице; Ево за колико ће се стизати, а када ће се моћи до Будимпеште за невероватних 3 сата
У склопу припрема за успостављање саобраћаја на брзој прузи између Новог Сада и Суботице последњих неколико дана путнички возови тестирају трасу.
Како незванично сазнајемо, испрва су по три путничке композиције ишле у оба смера, а њихов број како тестирање буде одмицало ће се постепено повећавати.
Врло брзо се може очекивати да последњом деоницом брзе пруге у Србији, од Новог Сада ка Суботици крену најпре теретни возови, а потом и путнички, што зависи од резултата испитивања стабилности станичних зграда уз пругу
Пре тачно годину дана, 21. септембра 2024, започето је динамичко тестирање брзе пруге Нови Сад-Суботица до државне границе. За то је кориштен тест воз немачке компаније Дојче Бан. Тест воз чинили су електролокомотива и троја кола која су опремљена са уређајима за снимање и контролу свих техничких параметара железничке пруге. Према тадашњем плану, тестирање је требало да траје до 10. октобра, а финални извештај да буде готов најкасније до 8. новембра.
Мерним колима исте компаније Немачких железница својевремено је обављено динамичко испитивање деонице брзе пруге од Београда до Новог Сада. Тестирања су тада као што је и сада случај, годину дана касније, обављана и електромоторним путничким гарнитурама Штадлер. Тадашње тестирање подразумевало је свакодневно пре поласка тест воза и визуелни преглед целе деонице моторном дрезином. Месец и по дана пре динамичког обављено је и статичко испитивање пруге.
Садашњем тестирању претодило је стављање контактне мреже изнад пруге под високи напон крајем августа.
До краја септембра могло би се очекивати да новосадски Институт за испитивање, процену стања и санацију конструкција, Грађевински биро Аxис из Сремске Каменице и Геомеханика из Београда заврше елаборате о стању крила А и Д железничке станице у Новом Саду, пошто им је уговорени рок био 60 дана од увођења у посао. Те три фирме су крајем јула почеле да процењују стабилност две целине станице за шта су склопиле уговор са наручиоцем - „Инфраструктуром железнице Србије“ (ИЖС), која је 5. јула расписала тендер за израду елебората за читав објекат. С обзиром на то да се за преостала два крила - Б и Ц нико није јавио на тендер, раде се само А и Д.
Први пут у Србији изграђенасу и три екодукта, сваки дужине по 46 метара, који ће омогућавати животињама безбедан прелазак преко пруге, на деоницама Ловћенац – Бачка Топола, Бачка Топола – Жедник и Суботица – државна граница
Први преговарачки поступак за посао који је сада у току, расписан је двадесет седам дана после пада надстрешнице због чега је смртно страдало 16 људи. Он је обустављен 10. децембра, па је „Инфраструктура железнице Србије” покренула нови 17. децембра. Факултет техничких наука (ФТН) у Новом Саду се крајем јануара јавио на тај други са Институтом за испитивање материјала.
Међутим, 17. маја уговор је раскинут. Трећи покушај да се повери тај посао референтним установама или предузећима био је такође безуспешан, јер се на јавни позив који је био отворен до 19. јуна нико није јавио.
Радови на брзој прузи Нови Сад - Суботица, обухватили су полагање око 273 километара нових колосека, укључујући двоколосечну пругу и станичне колосеке. Уграђене су и 302 скретнице, а за изградњу брзе пруге било потребно урадити око осам и по милиона кубика земљаних радова.
На траси брзе пруге Нови Сад - Суботица изграђено је, поред осталог, шест мостова укупне дужине 2.330 метара, пет галерија, 15 подвожњака, 27 надвожњака дугих скоро четири километра. Поред тога, по први пут у Србији изграђена су и три екодукта, сваки дужине од по 46 метара, који ће омогућавати животињама безбедан прелазак преко пруге, на деоницама Ловћенац – Бачка Топола, Бачка Топола – Жедник и Суботица – државна граница. Саграђена су и 33 пропуста дуга око 800 метара.
Када буде успостављен редован железнички саобраћај на целој деоници брзе пруге, између Београда и Суботице путоваће се осамдесетак минута. Возом ће се од Београда до Бачке Тополе путовати 64 минута, а до Врбаса 53. Време путовања међународних путничких возова од Новог Сада до Суботице износиће 42 минута. Теретни возови ићи ће нешто спорије. Њихова максимална брзина биће до 120 километара на сат.
Брзо путовање
Између Београда и Суботице, на деоници дугој 183 километра пре градње брзе пруге, свега 35 километара пруге је било двоколосечно и то од главног града до Старе Пазове, а путовало се 4 сата и 37 минута, што значи да је просечна брзина возова била око 40 километара на сат. На чак 56 километара, од Ловћенца до Суботице возови су ишли 40 километара на час, док је између Новог Сада и Суботице на десет места због лошег стања колосека и железничке инфраструктуре била уведена лагана вожња.
