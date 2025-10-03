moderate rain
ЗАМИСЛИТЕ МЕКОЋУ, КРЕМАСТУ ТЕКСТУРУ И АРОМУ ЈЕСЕНИ Један залогај ове кестен торте и више никада нећете желети друге слаткише

03.10.2025. 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
кестен
Фото: Pexels

Ова кремаста кестен торта без печења топи се у устима и чини јесен магичном – сви ће тражити још један комад!

У јесењим кишним данима, кестен торта без печења постаје права звезда сваког трпезаријског стола. Замислите да сваки залогај доноси топлину, кремасту текстуру и арому јесени која вас опија – ово је посластица уз коју ћете заборавити све претходне колаче које сте пробали!

кестен
Фото: Pexels

Кремаста чаролија без печења

Ова торта је једноставна, али сваки детаљ чини је савршеном. Основа од кестен пиреа и кекса топи се у устима, док лагани шлаг додаје неодољиву мекоћу. Не постоји компликована припрема – само пратите кораке и уживање је загарантовано.

кекс
Фото: Pexels

Рецепт – једноставни кораци

Састојци: 400г кестен пиреа, 200г млевених кекса, 200мл слатке павлаке, 50г шећера у праху, 1 кашичица ваниле, по жељи мало рума.

Припрема

У чинији сједините кестен пире и млевене кекс, додајте мало рума ако желите интензивнији укус.

У другој чинији умутите слатку павлаку са шећером у праху и ванилом док не постане чврста и кремаста.

торта
Фото: Pexels

У калуп за торту прво ставите слој кестен-кекс мешавине, затим слој креме, па поновите док не потрошите све састојке.

Горњи слој завршите шлагом и по жељи поспите мрвицама кекса или ренданим кестеном.

Оставите у фрижидеру најмање 2-3 сата пре сервирања.

Једном када пробате ову кестен торту, више ништа друго не може да парира кремастој хармонији укуса и текстуре. Сваки залогај вас води у свет топлине, задовољства и јесени у њеном најбољем издању. Ваш сто постаје епицентар уживања, а сви који пробају траже још!

