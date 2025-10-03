moderate rain
ЈЕДАН БОЦ, А ТРАГОВИ ОСТАЈУ ДЕЦЕНИЈАМА Шта се дешава када вас убоде графитна оловка

03.10.2025. 18:10 18:35
Пише:
Дневник
Извор:
FACTS/Дневник
tatoo
Фото: ChatGTP/илустрација

Убод оловком може оставити трајан траг на кожи, јер честице графита продиру у дермис – исти онај слој коже у који се убризгава и тетоважа. Зато се овакви ожиљци често називају својеврсним, случајним, ручним тетоважама.

Иако није опасно, пошто савремене оловке садрже графит, а не олово, једини ризик представља сама рана од убода.

„Оловка је прљав предмет и убод њоме може довести до бактеријске инфекције,“ објашњава др Камерон Роксар, професор дерматологије на болници „Маунт Синај“ у Њујорку.

Као и класичне тетоваже, и „оловка тетоваже“ временом бледе, али остају видљиве деценијама. Уколико некоме естетски сметају, могу се уклонити ласером или хируршким захватом.

Једино питање које остаје нерешено јесте – зашто се толико деце међусобно боду оловкама?

