ЈЕДАН БОЦ, А ТРАГОВИ ОСТАЈУ ДЕЦЕНИЈАМА Шта се дешава када вас убоде графитна оловка
Убод оловком може оставити трајан траг на кожи, јер честице графита продиру у дермис – исти онај слој коже у који се убризгава и тетоважа. Зато се овакви ожиљци често називају својеврсним, случајним, ручним тетоважама.
Иако није опасно, пошто савремене оловке садрже графит, а не олово, једини ризик представља сама рана од убода.
„Оловка је прљав предмет и убод њоме може довести до бактеријске инфекције,“ објашњава др Камерон Роксар, професор дерматологије на болници „Маунт Синај“ у Њујорку.
Као и класичне тетоваже, и „оловка тетоваже“ временом бледе, али остају видљиве деценијама. Уколико некоме естетски сметају, могу се уклонити ласером или хируршким захватом.
Једино питање које остаје нерешено јесте – зашто се толико деце међусобно боду оловкама?