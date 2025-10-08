ВАТРОГАСЦИ РАЗВАЉИВАЛИ ВРAТА Горе две породичне куће! ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЗЕМУНУ МЕЂУ ЕВАКУИСАНИМ СТАНАРИМА И 2 БЕБЕ
08.10.2025. 22:36 22:39
Коментари (0)
Велики пожар захватио је вечерас око 21 сат две породичне куће у Земуну, сазнаје Телеграф.
На место пожара послато је шест ватрогасних возила и одмах је наређена евакуација станара.
Међу евакуисаним станарима су наводно и две бебе од којих једна има 5 месеци док је друга стара годину и 8 месеци.
Ватрогасци су према незваничним сазнањима Телеграфа морали и да развале врата једног стана како би спасили једну старицу.
Међу станарима нема повређених.
Ускоро опширније...