scattered clouds
10°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАТРОГАСЦИ РАЗВАЉИВАЛИ ВРAТА Горе две породичне куће! ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЗЕМУНУ МЕЂУ ЕВАКУИСАНИМ СТАНАРИМА И 2 БЕБЕ

08.10.2025. 22:36 22:39
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/ dnevnik.rs

Велики пожар захватио је вечерас око 21 сат две породичне куће у Земуну, сазнаје Телеграф.

На место пожара послато је шест ватрогасних возила и одмах је наређена евакуација станара. 
 

Међу евакуисаним станарима су наводно и две бебе од којих једна има 5 месеци док је друга стара годину и 8 месеци. 

Ватрогасци су према незваничним сазнањима Телеграфа морали и да развале врата једног стана како би спасили једну старицу.

Међу станарима нема повређених.

Ускоро опширније...
 

пожари Србија пожар на кући пожар земун евакуација
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИПАК НИЈЕ БИЛО СЛУЧАЈНОСТИ Ухапшен мушкарац осумњичен за изазивање смртоносног пожара у Калифорнији
pozar

ИПАК НИЈЕ БИЛО СЛУЧАЈНОСТИ Ухапшен мушкарац осумњичен за изазивање смртоносног пожара у Калифорнији

08.10.2025. 18:12 18:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај