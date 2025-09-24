heavy intensity rain
СЕРИЈА АГРЕСИВНИХ НАПАДА Страва у Калифорнији! Веверица ТЕРОРИШЕ становнике Сан Рафаела ГРИЗЕ И ГРЕБЕ КОГА СТИГНЕ

24.09.2025. 23:46 23:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

САН РАФАЕЛ: Становници Сан Рафаела у Калифорнији суочавају се са серијом напада агресивне веверице, због којих је најмање двоје људи затражило хитну помоћ због озбиљних повреда.

Према извештајима, веверица је напала најмање пет особа у том подручју, преноси Еј-Би-Си њуз.
Једна од жртава, Џоан Хеблек је испричала како ју је веверица напала док је шетала, угризла је и изгребала по нози, што је захтевало хитну медицинску помоћ. Изабел Цампој доживела је сличан напад док је шетала, а веверица јој је задала озбиљне повреде на руци.
 

Локалне власти су поставиле летке у Сан Рафаелу упозоравајући да веверица није шала и да је више од пет особа нападнуто од "веома зле веверице" која "искрсне ниоткуда".
 

Лиза Блох, директорка маркетинга и комуникација у организацији "Марин хјуман" потврдила је за Еј-Би-Си да је било пријављених напада дивље веверице у том подручју.
 

Овакво понашање је неуобичајено за веверице и вероватно је резултат тога што их је неко хранио. 

Када људи хране дивље животиње, оне могу изгубити свој природни страх и понашати се смелије. Зато подсећамо људе да храњење дивљих животиња може имати негативне последице - и за људе и за животиње, додала је Блох.
 

Сан Рафаел се налази у округу Марин, око 32 километра северно од Сан Франциска.

веверица напади калифорнија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
