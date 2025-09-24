moderate rain
КРУПНА РИБА? Заплењено преко 66 килограма марихуане од загребачког дилера

24.09.2025. 22:41 22:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Загребачка полиција ухапсила је 27-годишњака код кога је пронађено више од 66 килограма марихуане, као и новац за који се сумња да је зарађен препродајом дроге.

Полиција је након криминалистичког истраживања установила да је осумњичени набављао велике количине марихуане са циљем даље препродаје, које је потом скривао, вагао и препакиравао у пословном простору на подручју Суседграда, у близини Загреба, преноси Хрватска радио телевизија.

Претрагом тог простора и аутомобила, пронађено је 63 пакета марихуане укупне тежине 66,7 килограма, као и новац.

Осумњичени је приведен Општинском државном тужилаштву у Загребу, уз кривичну пријаву, након чега му је одређен притвор.

 

дилер марихуана заплена заплена марихуане
Вести Регион
