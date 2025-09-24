КРУПНА РИБА? Заплењено преко 66 килограма марихуане од загребачког дилера
24.09.2025. 22:41 22:43
Загребачка полиција ухапсила је 27-годишњака код кога је пронађено више од 66 килограма марихуане, као и новац за који се сумња да је зарађен препродајом дроге.
Полиција је након криминалистичког истраживања установила да је осумњичени набављао велике количине марихуане са циљем даље препродаје, које је потом скривао, вагао и препакиравао у пословном простору на подручју Суседграда, у близини Загреба, преноси Хрватска радио телевизија.
Претрагом тог простора и аутомобила, пронађено је 63 пакета марихуане укупне тежине 66,7 килограма, као и новац.
Осумњичени је приведен Општинском државном тужилаштву у Загребу, уз кривичну пријаву, након чега му је одређен притвор.