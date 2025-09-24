„ИСЕКЛИ СУ ИХ НА КОМАДЕ!“ Два позната певача зверски убијена, поред тела остављена ЈЕЗИВА ПОРУКА нарко картела (ФОТО)
Два колумбијска певача која су била на турнеји у Мексику убијена су након што их је отео и мучио локални нарко картел.
Тела Бајрона Санчеза Салазара (31), познатог као Б-Кинг, и Хорхеа Луиса Херере Лемоса (35), уметничког имена ДЈ Регио Кловн, нађена су 17. септембра у Кокотитлану у Мексику. Они су нестали претходног дана у Мексико Ситију, пре него што су њихови остаци нађени исечени на комаде, пренео је “Метро”.
Идентитете жртава потврдиле су њихове породице 22. септембра.
Картел оставио поруку поред тела жртава
Још три тела су нађена на истој локацији, рекли су тужиоци. Порука коју је потписала криминална група Ла Фамилија Мичоакана, која се бави шверцом дроге и другим илегалним активностима, остављена је поред тела жртава.
Паррива.цом преноси да је у поруци поред раскомаданих тела стајало следеће упозорење: “ФМ је стигао, ово је порука свим ‘скакавцима’ (ситним нарко дилерима), менаџерима и продавцима, идемо на све”.
Како наводи “Метро”, Бајрон и Хорге стигли су у Мексико почетком септембра ради низа наступа. Последњи пут су виђени како напуштају теретану, након чега су њихове породице и пријатељи изгубили контакт с њима.
Откриће је подстакло мексичке званичнике да пусте потернице и координирају с колумбијским властима. Истраге се настављају уз учешће тужилаца из Мексика и Колумбије.
MUJER QUE SE IBA A CASAR CON UN SICARIO DE LA FAMILIA MICHOACANA Y QUE FUE ARRESTADA EN 2023, FUE SENTENCIADA A 11 AÑOS DE PRISIÓN; EL NOVIO FUE ASESINADO
Nancy Lizeth Rodríguez Guadarrama soñaba con su boda, pero el altar se convirtió en un trampolín para la cárcel. El 3 de… pic.twitter.com/MfvDPtL73E
— Libertad BajoPalabra (@lbajopalabra) July 16, 2024
Чланица картела ухапшена на сопственом венчању
Подсећамо, прошле године је чланица картела Ла Фамилија Мичоакана ухапшена на сопственом венчању и осуђена на 11 година затвора. Ненси Лизет Родригез Гвадарама није стигла ни да засече свадбену торту пре него што су јој ставили лисице на руке, наводи “Метро”. Она је приведена кад је дошла у цркву и доведена је у канцеларију тужиоца у венчаници.
Њен будући супруг Клементе Мендиола Мартинез успео је да побегне из цркве. Али, касније је нађен мртав у свом аутомобилу у Виљи Гереро, окружен са преко 200 чаура.
Родригез је осуђена на 11 година и шест месеци затвора због насилне пљачке, након хапшења 3. децембра 2024.