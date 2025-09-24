Хрватски председник је говорио и о Палестини
„Устајемо против поткопавања мира у БиХ“ МИЛАНОВИЋ НА ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УН: Сви морају да поштују Дејтонски споразум
ЊУЈОРК: Председник Хрватске Зоран Милановић рекао је на заседању Генералне скупштине УН да сви у тој међународној организацији морају да поштују Дејтонски споразум и да сви народи имају свог представника на свим нивоима.
Милановић је рекао да сва три конститутивна народа у БиХ морају да имају право на легитимно изабране представнике, преноси Хрватска радио телевизија.
Устајемо против поткопавања мира у БиХ. Тражимо пуно признање конститутивног састава три народа. Сви у УН морају да поштују Дејтонски споразум и право да сви народи имају свог представника на свим нивоима, нагласио је Милановић.
Он је истакао да је то предуслов европског напретка БиХ.
Трајни мир се не може наметнути, он се гради и ако ће бити одржив - мора укључивати поштовање људских права, поручио је председник Хрватске.
Милановић је поручио светским лидерима да је потребно "што пре признати Палестину" и позвао на прекид рата и доставу хуманитарне помоћи, као и на ослобађање талаца.
У Гази су убијене десетине хиљада тисућа жена и деце. Милиони људи живе без сигурности, хране, лекова и основног људског достојанства. Ово је више од обичног рата – то је покољ...Трајни мир може доћи једино кроз универзално признавање легитимних политичких тежњи палестинског народа, које су му дуго ускраћиване. Време је да то поглавље затворимо, нагласио је Милановић.
Подсетио је да су Уједињењене нације за Хрватску "главна светска институција", која је имала кључну улогу у процесу "стицања независности и очувања територијалног интегритета".