ЧЕСТО РАСИСТИЧКА И УВРЕДЉИВА ПОЛИТИКА Амерички црни свештеници осудили приказивање Чарлија Кирка као мученика
Неколико америчких црних свештеника критиковали су наводне покушаје да се убијени амерички патриота Чарли Кирк "приказује као мученик", осудивши његову политику која је била, како наводе, "често расистичка и увредљива према људима других раса и мањинским групама".
Пастор Хауард Џон Весли из Александрије у држави Вирџинија, као и велики број црних свештеника широм САД, осудио је "говор мржње" који је, како кажу, Кирк промовисао, а који је "у супротности с учењима Исуса Христа и Јевенђељем".
"Како умреш, не оправдава како си живео...Погађа ме када видим заставе Сједињених Америчких Држава на пола копља, које позивају ову нацију да ода почаст и поштује човека који је био бескомпромисни расиста и који је целог свог живота сејао семе поделе и мржње у овој земљи", навео је Весли, преноси Асошиејтед прес.
Проповедница Џеки Луис из Њујорка изјавила је да је историја хришћанства у великој мери била коришћена за оправдање колонијализма, ропства и биготизма, истичући да је то био случај и у вези са Кирковим политикама.
Она тврди да је такав приступ "у суштини бели национализам обавијен у говору о Исусу" и да није "права вера".
Пастор Брус Вилијамс из Лујвила у Кентакију такође је одбацио тврдње да је Кирк био мученик. "Он јесте насилно умро, али није умро за веру. Не за веру коју ја знам. Не за Исуса ког ја знам", поручио је он у проповеди, која је подељена више од 40.000 пута на Фејсбуку.
Присуство десетина хиљада следбеника који су скоро испунили професионални фудбалски стадион у Аризони на комеморативној служби у недељу којој су присуствовали председник САД Доналд Трамп, потпредседник Џеј Ди Венс и присталице покрета МАГА сведочи о огромном утицају који је Кирк акумулирао у конзервативној Америци, наводи НБЦ News.
Џоел Боуман, пастор Баптистичке цркве Храм вере у Луисвилу у Кентакију оценио је да је комеморација више била "политички скуп".
"Спајање хришћанског симболизма и десничарског конзервативизма заиста је обележје хришћанског национализма који смо видели у последњих осам, девет, десет година откако је Трамп дефинисао републиканску политику", навео је он.
Кирк, 31-годишњак који је био познат по својим контроверзним изјавама, често је користио своју платформу да дискутују о питањима расе у Америци, а међу његовим изјавама су биле и оне које су омаловажавале црнце, имигранте, жене, муслимане и LGBTQ+ заједницу. Киркове расистичке изјаве укључивале су оптужбе да црнци "угрожовају бели народ", грађанска права назвао је "грешком", а Мартина Лутера Кинга млађег "грозним".
Пастор Баптистичке цркве „Ново рођење“ у Сикресту, у Џорџији Џамал Брајант одбацио је поређења између Кирковог убиства и атентата на Кинга 1968. године.
"Како се усуђујете да га поредите са Мартином Лутером Кингом. Једино што су имали заједничко је то што их је обојицу убио белац. Осим тога, немају ништа друго заједничко", навео је он у проповеди објављеној на Инстаграму.
Неки црни пастори, међутим, подржавају Кирков конзервативизам јер деле његове вредности. Патрик Л. Вуден старији, пастор у Ралијуу Северној Каролини похвалио је Кирка због његовог промовисања конзервативних хришћанских вредности.
Он верује да су либералне политике које промовишу разноликост, једнакост и инклузију оставиле по страни црначку радничку класу у САД у корист других група. Такође се сложио са Кирковим изјавама против трансродних особа и других у ЛГБТ+ заједници.