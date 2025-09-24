ТРАГИЧАН УДЕС МАЛОГ АВИОНА Четири особе погинуле, међу жртвама и познати архитекта (ФОТО)
Четири особе су погинуле у удесу малог авиона код бразилског града Акидауана, у области Пантанал, пренели су данас локални медији.
Међу погинулима су кинески архитекта Конгђијан Ју и бразилски филмски стваралац Луиз Фернандо Ферес Куња Фераз, пренео је CNN Бразил.
Како је саопштила ватрогасна служба, све четири жртве су мушкарци који су погинули на лицу места.
Погинули су и аутор документараца Рубенс Криспим и пилот Марсело Переира де Барос.
Како је саопштила филмска кућа ''Оле Продукоес'', група је требало да у области Пантанал сними документарац “Планета сунђера”.
Операција потраге и спасавања је трајала девет сати због неприступачног терена на којем се авион срушио.
Спасиоци су тела жртава извукли из олупине летелице.
Како је саопштила филмска кућа, несрећа се догодила када је авион требало да слети на једну фарму.
За сада нема информација о узроцима удеса, а истрага ће утврдити све околности инцидента.
Најбољи светски архитекта међу жртвама
Кинески архитекта Конгџијан Ју, један од најбољих у свету, који је широм планете познат као отац концепта "градови сунђери", погинуо је у авионској несрећи у Бразилу заједно са још троје људи који су били у летелици, саопштила је локална полиција.
Конгџијан Ју (62) био је референца за одрживи урбани развој. Концепт "града сунђера" заснивао се на замени градских површина порозним материјалима и зеленим површинама, како би се вода боље апсорбовала у земљиште и градови ефикасније носили са ризицима од поплава.
Остале три жртве били су бразилски филмски стваратељи Луис Фернандо Ферес да Куња Ферас и Рубенс Криспим Млађи, редитељи и продуценти документарних филмова, као и пилот и власник авиона, пренеоје грчки портал Protothema.
Узроци несреће, која се догодила у уторак увече у руралном подручју Пантанала, огромне мочварне области у јужном делу Амазона, у савезној држави Мато Гросо до Сул (централно-западни Бразил) још нису утврђени, саопштила је полиција.
Конгџијан Ју стигао је у Бразил почетком септембра како би учествовао на Бијеналу савремене уметности у Сао Паулу, а затим је отпутовао у Пантанал да са двојицом филмских стваралаца снима документарац.
"Његов концепт ‘градова сунђера’ примењен је на више од 1.000 пројеката у 250 градова", саопштила је ЦАУ, нагласивши да је архитекта "заступао решења заснована на природи у борби против урбаних поплава и последица климатске кризе".
Ју је прошле недеље учествовао на Међународном бијеналу архитектуре у Сао Паулу. Према писању листа Естадао, кинески професор се потом придружио путовању са филмским стваратељима који су снимали документарац о његовом раду.
Ју је стекао светску славу као архитекта и урбаниста када је кинеска влада усвојила његов концепт, користећи решења заснована на природи за апсорпцију и задржавање воде, уместо бетонске инфраструктуре која је уклања. Његова идеја је од тада усвојена на стотинама места у Кини, као и у урбаним подручјима од Сједињених Држава до Русије.
Туренскејп, пекиншка фирма за архитектуру и дизајн коју је Ју основао 1998. године, специјализована је за пејзажну архитектуру, урбани дизајн и еколошку рестаурацију. Ју је водио Туренскејп од његовог оснивања као главни дизајнер фирме, развивши је у тим од више од 500 стручњака.
