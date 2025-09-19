СРАМОТНО! Радник обезбеђења у Загребу СИЛОВАО АЗИЛАНТКИЊУ из Киргистана НИЈЕ ПРВИ ПУТ ДА СЕ ОВО ДЕШАВА!
19.09.2025. 22:30 22:31
Загребачка полиција саопштила је данас да је ухапшен радник обезбеђења који је осумњичен за силовање азиланткиње у прихватном центру Порин.
Телевизија РТЛ је пренела да је жртва силовања држављанка Киргистана, као и да то није први случај силовања у том загребачком прихватном центру за азил, преноси Индекс.
Из полиције су за телевизију РТЛ потврдили да је против мушкарца (62), хрватског држављанина, отворена кривична истрага због силовања.
У полицијском саопштењу се наводи да се истрага спроводи због сумње да је починио кривично дело “силовање на штету држављанке трећих земаља са статусом тражитељке међународне заштите" у Хрватској.