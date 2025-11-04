clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЗА САТ ВРЕМЕНА ОПЉАЧКАНЕ ДВЕ АПОТЕКЕ У БЕОГРАДУ Лопови једну радницу закључали, друга преживела хорор

Дневник
Телеграф
Две крађе апотека догодиле су се јуче поподне на Чукарици у размаку од само сат времена, а како пише Телеграф, сумња се да су актери били малолетници.

Прва крађа, преноси Телеграф, догодила се око 18 часова у Радничкој улици, када су у апотеку ушли дечак и девојчица који су са маказама у руци запретили несрећној радници. Дечак је, са маказама, пришао жени и почео да јој прети да ће је "исећи". Након што су је одгурнули, узели су новац из касе и побегли у непознатом правцу.

Сат времена касније, у Улици Кнеза Вишеслава, у другу апотеку ушла су двојица малолетника која су радницу апотеке закључала у канцеларију, узели сав новац из касе и побегли.

Срећом запослени у обе апотеке нису повређени, а полиција је обавила увиђај.

О свему је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а полиција интензивно трага за починиоцима.

За сада није познато да ли се две групе међусобно познају, али је пажњу привукла чињеница да су у сваком случају пљачке апотеке, нападачи сачекали крај радног времена како би спровели крађу.

Подсетимо, на Врачару је 27. октобра опљачкана још једна апотека, а крађа се догодила после 17 часова. Троје малолетника, узраста до 14 година, упало је у апотеку носећи спреј којим су претили радници, а затим узела око 30.000 динара из касе и побегла у непознатом правцу.

Телеграф.рс

