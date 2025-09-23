ДВА ЗЕМЉОТРЕСА У КРАТКОМ РАЗМАКУ Апарати их регистровали, али нема штете
23.09.2025. 11:09 11:26
Два земљотреса забележена су јутрос у Косјерићу.
Први потрес забележен је јутрос у 8.43 сати, јачине од 2,1 степена по Рихтеровој скали.
Нешто касније, апарати Сеизмолошког завода Србије регистровали други земљотрес на подручју Косјерића у 9.28 сати.
Други пут земља се нешто слабије затресла, па је земљотрес забележен од 1,5 степени по Рихтеру.
Овакви земљотреси воде се као слаби и не могу да изазову материјалну штету нити опасност по људе.