ДВА ЗЕМЉОТРЕСА У КРАТКОМ РАЗМАКУ Апарати их регистровали, али нема штете

23.09.2025. 11:09
Дневник
k1info.rs
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Два земљотреса забележена су јутрос у Косјерићу.

Први потрес забележен је јутрос у 8.43 сати, јачине од 2,1 степена по Рихтеровој скали.

Нешто касније, апарати Сеизмолошког завода Србије регистровали други земљотрес на подручју Косјерића у 9.28 сати.

Други пут земља се нешто слабије затресла, па је земљотрес забележен од 1,5 степени по Рихтеру.

Овакви земљотреси воде се као слаби и не могу да изазову материјалну штету нити опасност по људе.

(k1info.rs)

земљотрес косјерић
k1info.rs
Дневник
Вести Друштво
