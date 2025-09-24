ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ ЈУТРОС Тресао се овај град
24.09.2025. 14:55 14:57
Коментари (0)
Данас у 10.14 часова подручје Крушевца је погодио земљотрес јачине 2,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Републички сеизмолошки завод.
Епицентар потреса забележен је на 12 километара северозападно од центра града, на дубини од само једног километра.
Према првим информацијама, слабији земљотрес могао се осетити у самом Крушевцу и околини, али није причинио материјалну штету нити изазвао веће узнемирење међу грађанима.
Овакви земљотреси воде се као слаби и не могу да изазову материјалну штету нити опасност по људе.