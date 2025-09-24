overcast clouds
28°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ ЈУТРОС Тресао се овај град

24.09.2025. 14:55 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Данас у 10.14 часова подручје Крушевца је погодио земљотрес јачине 2,3 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Републички сеизмолошки завод.

Епицентар потреса забележен је на 12 километара северозападно од центра града, на дубини од само једног километра.

Према првим информацијама, слабији земљотрес могао се осетити у самом Крушевцу и околини, али није причинио материјалну штету нити изазвао веће узнемирење међу грађанима.

Овакви земљотреси воде се као слаби и не могу да изазову материјалну штету нити опасност по људе. 
 

земљотрес крушевац
Извор:
Информер.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај