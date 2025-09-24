"БОЉЕ БИ БИЛО ДА ПОСЛУША ОНО ШТО НОВОСАЂАНИ ЈАСНО ПОРУЧУЈУ" Председница Скупштине Града Вучинић брутално одговорила Мариники Тепић: Раније је бар измишљала маштовитије лажи
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић огласила се поводом нових напада Маринике Тепић, потпредседнице ССП, на полицију и Андреја Вучића.
-Да ли то Мариника у истој изјави говори тужилаштву шта да ради, а истовремено прича о некаквим налогодавцима?
Мариника је један од главних актера и постаје симбол политичке инверзије – где се насиље проглашава слободом, а мржња правом на мишљење.
Она наговарa студенте и грађане на насиље, шири мржњу заједно са својим налогодавцем Драганом Ђиласом, а онда, када се ствари отму контроли, као испред Филозофског факултета у Новом Саду, и прерасту у безакоње и насиље, оптужује породицу Вучић и свакога кога се сети.
Очигледно јој понестаје политичке креативности. Раније је бар измишљала маштовитије лажи – попут оне да у војном објекту у Моровићу код Шида, где се гаје коке носиље, наводно постоји плантажа марихуане.
Такође, досадила је људима сталним помињањем Андреја Вучића.
Било би боље да послуша оно што Новосађани јасно поручују – да неће политику насиља, мржње и политику без програма, какву нуде она и Ђилас- стоји на Инстаграму Вучинић.