ЈЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ НИКАД ОПРЕМЉЕНИЈА Мојсиловић: 72. бригада за специјалне операције на врхунцу борбених способности

25.09.2025. 18:04 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

ПАНЧЕВО: Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић посетио је данас 72. бригаду за специјалне операције у панчевачкој касарни "Растко Немањић" и том приликом оценио да је, захваљујући организацијским променама, инвестиционом циклусу без преседана у својој историји и кадровском појачању та бригада данас на врхунцу својих борбених способности.

Мојсиловић је током посете елитној јединици Војске Србије сагледао динамику реализације најважнијих задатака и пројеката од кључног значаја за борбену готовост бригаде и дао усмерења за рад у наступајућем периоду, саопштило је Министарство одбране.

Како је наведено, део савременог наоружања и војне опреме којима је претходних година опремљена 72. бригада грађани су могли да виде на војној паради "Снага јединства".

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Из Министарства одбране истакли су да ће тренд јачања оперативних способности и борбене готовости бити настављен и у будућности да би јединица очувала и унапредила високу оспособљеност за извођење специјалних операција, диверзантских, противдиверзантских, противпобуњеничких и противтерористичких дејстава, као и за реализацију других наменских задатака.

У пратњи начелника Генералштаба током данашњег обиласка био је и начелник Кабинета начелника Генералштаба Војске Србије пуковник Борис Стојковић, наведено је у саопштењу.

