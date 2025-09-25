overcast clouds
ПРЕМИНУО ЧУВЕНИ КАРДИОЛОГ Спасао многе животе и оставио дубок траг у српској медицини

25.09.2025. 18:05
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Доктор Драган Вукотић (75), чувени кардиолог из Лознице, који је преминуо у недељу, биће сахрањен у петак на београдском гробљу Лешће, преноси Јадар press.

Др Вукотић је рођени Пећанац, који је сјајно примљен у Јадру и Подрињу, од почетка лекарске каријере, која је била бриљантна, у знаку бриге за здравље овдашњих људи, које је заволео свим срцем и био им максимално посвећен као суграђанин, као лекар и хуманиста. Лекарски рад, као лекар опште праксе, године 1978, почео је у Малом Зворнику, где га многи, и данас, памте као лекара који је, поред осталог, одлазио пешице до најудаљенијих села од Гучева до обале Дрине, а често и на леву обалу Дрине, у данашњу Републику Српску, где су га људи и поштовали и уважавали.

За њега, заиста, може и треба да се примени она Његошева да се "имао рашта и родити" каже његов пријатељ и вишегодишњи руководилац у здравственим установама у Подрињу, дипломирани економиста Живорад Жићо Јокић. Имао је истанчан осећај за сваког човека, увек одмерен, уверен и ништа му, и никад, није било тешко кад су пацијенти у питању. Зато је остао упамћен у колективном сећању људи са обе обале Дрине.

Здравствени центар у Лозници ће, како каже његов сарадник и пријатељ мр Владимир Марковић, вишегодишњи руководилац у тој установи, у златни анале уписати име др Вукотића, који је у граду на Штири почео да ради пре 45 лета. Сврстао се у ред интерниста и кардиолога који су спасили многе животе, радећи одговорно, савесно и стручно и стално учећи и трагајући за новинама у медицини.

Остао је у најлепшем сећању, не само као лекар, већ и колега, сарадник, руководилац Одсека кардиологије и начелник Интерног одељења у његовом најславнијем периоду.

- Увек је давао шансу млађима, па је давно отишао у приватну праксу, где је "понео" све најлепше из рада у болници, установи коју је, вазда, поштовао као и њени запослени њега, и као човека и као стручњака, који је био и омиљен и цењен и поштован као ретко ко - каже мр Марковић.

Иза др Вукотића остала је супруга и два сина са породицама.

