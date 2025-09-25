МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ КОНТИНУИРАНО УЛАЖЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ РАДОВЕ Месаровић: У индустријској зони Мали Бајмок ускоро почиње да ради 12 компанија НАСТАВЉАМО СА ПРИВЛАЧЕЊЕМ НОВИХ ИНВЕСТИТОРА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је приликом обиласка радова на изградњи дистрибутивне водоводне мреже у Суботици, да ово министарство континуирано улаже у инфраструктурне радове који повећавају капацитет у индустријским зонама и који су важни за локалне самоуправе како би могли да привлаче нове инвеститоре и отварају нова радна места.
-Данас сам обишла један од тих пројеката, који у целости финансира Министартсво привреде, пројекат изградње дистрибутивне водоводне мреже у Суботици. У питању је индустријска зона Мали Бајмок, у којој ускоро почиње да ради 12. компанија. У оквиру овог пројекта завршава се прва фаза која подразумева изградњу дистрибутивне водоводне мреже која ће повећати капацитет за све оне који већ овде послују, али и будуће инвеститоре. Укупна вредност радова је око 89 милиона динара, а до половине новембра очекујемо да буду у потпуности завршени - рекла је Месаровић.
Пословна и инвестициона клима у Суботици је, како је навела Месаровић, на завидном нивоу, што потврђује и број незапослених који је на историјском минимуму.
-Настављамо још снажније да радимо на привлачењу нових инвеститора, баш као што то ради и наш председник Александар Вучић последњих тринаест година, захваљујући чему је Србија земља са инвестиционим рејтингом - поручила је Месаровић.