(ВИДЕО) ГУСТ ДИМ ПРЕКРИО АУТО-ПУТ Камион се претворио у буктињу, обустављен саобраћај

25.09.2025. 14:59 15:04
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs/192.rs
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

На ауто-путу Београд–Ниш овог поподнева дошло је до пожара на једном теретном возилу.

У питању је, како преноси 192_рс, деоница између Ражња и Појата на којој се запалила приколица камиона.

Нема повређених лица. Могући су застоји због обуставе саобраћаја.

На сву срећу возач је на време откачио приколицу и спречио већу штету.

Од густог тамног дима не види се прст пред оком”, а исти се шири попреко, надвијајући се изнад трака пута у оба смера.

гори камион пожар ауто-пут београд ниш
Извор:
Telegraf.rs/192.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
