(ВИДЕО) ГУСТ ДИМ ПРЕКРИО АУТО-ПУТ Камион се претворио у буктињу, обустављен саобраћај
25.09.2025. 14:59 15:04
На ауто-путу Београд–Ниш овог поподнева дошло је до пожара на једном теретном возилу.
У питању је, како преноси 192_рс, деоница између Ражња и Појата на којој се запалила приколица камиона.
Нема повређених лица. Могући су застоји због обуставе саобраћаја.
На сву срећу возач је на време откачио приколицу и спречио већу штету.
Од густог тамног дима не види се „прст пред оком”, а исти се шири попреко, надвијајући се изнад трака пута у оба смера.