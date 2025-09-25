few clouds
СТРАВИЧНО НАСИЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ Вршњакиње чупале, ударале и обориле на земљу девојчицу! Газиле је по глави: "Доста, убила си је!"

25.09.2025. 09:40 09:50
Пише:
Дневник
Извор:
SD.rs/Dnevnik
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Друштвеним мрежама кружи снимак језивог вршњачког насиља из Зајечара на којем се види како две девојчице муче и туку трећу, док све снима дечак чији се глас чује у позадини.

Девојчице заврћу руку трећој и обарају је на земљу, након чега је злостављају и муче тако што је шутирају и газе по глави.

Како се може видети на снимку, у једном моменту, дечак је пришао и изговорио: "Доста је, убила си је, жалосно је" и престаје да снима.

Како пише "Радио Магнум" све се дешавало на гробљу у Зајечару, а случај је пријављен полицији и тужилаштву.

Истрага је у току.

Неки од коментара испод узнемирујућег снимка који можете погледати ОВДЕ, гласе: "Поред деце и родитељи морају бити најстроже казњени за овакво (не)васпитање", "Родитељи су криви за све ", "А ти снимаш мушкарчино, срам те било".
 

вршњачко насиље снимак зајечар
Вести Хроника
