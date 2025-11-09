scattered clouds
12°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЕМОЦИЈЕ У ЦЕНТРУ ЛОНДОНА Kраљ Чарлс III предводио параду сећања

09.11.2025. 13:20 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Краљ Чарлс
Фото: Tanjug/Toby Melville/Pool Photo via AP

ЛОНДОН: Британски краљ Чарлс III предводио је данас комеморацију поводом недеље сећања на Британце страдале у ратовима.

Kраљ, високи чланови краљевске породице и највиши британски званичници окупили су се на националној националној комеморацији поред кенотафа у центру Лондона, преноси Гардијан.

Принц од Велса, обучен у униформу Kраљевског ратног ваздухопловства у чину команданта ескадриле, салутирао је након што је положио венац на Kенотаф. Пратио га је војвода од Единбурга, а венци су положени и у име војводе од Kента и принцезе.

Парада сећања Лондон
Фото: Tanjug/Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Премијер Kир Стармер и други високи политичари положили су венце испред  Kенотафа у центру Лондона како би одали почаст службовању и жртвама оних који су изгубили животе у ратним сукобима.

Око 10.000 бивших припадника британских оружаних снага учествоваће у дефилеу Kраљевске британске легије у присуству 20-ак ветерана Другог светског рата. Комеморативни скупови данас се одржавају широм Велике Британије, укључујући и у Единбургу, Kардифу и Белфасту.

Чарлс III парада лондон
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај