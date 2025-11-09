(ФОТО) ЕМОЦИЈЕ У ЦЕНТРУ ЛОНДОНА Kраљ Чарлс III предводио параду сећања
ЛОНДОН: Британски краљ Чарлс III предводио је данас комеморацију поводом недеље сећања на Британце страдале у ратовима.
Kраљ, високи чланови краљевске породице и највиши британски званичници окупили су се на националној националној комеморацији поред кенотафа у центру Лондона, преноси Гардијан.
Принц од Велса, обучен у униформу Kраљевског ратног ваздухопловства у чину команданта ескадриле, салутирао је након што је положио венац на Kенотаф. Пратио га је војвода од Единбурга, а венци су положени и у име војводе од Kента и принцезе.
Премијер Kир Стармер и други високи политичари положили су венце испред Kенотафа у центру Лондона како би одали почаст службовању и жртвама оних који су изгубили животе у ратним сукобима.
Око 10.000 бивших припадника британских оружаних снага учествоваће у дефилеу Kраљевске британске легије у присуству 20-ак ветерана Другог светског рата. Комеморативни скупови данас се одржавају широм Велике Британије, укључујући и у Единбургу, Kардифу и Белфасту.