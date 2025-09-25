У КОЊИЦ СТИГЛО 32 ТОНЕ БАРУТА ИЗ СРБИЈЕ Нермин Никшић захвалио Вучићу, наставља се производња у „Игману“
Током последња два дана у Коњиц је стигло укупно 32 тоне барута из Србије, чиме је службено настављена испорука кључног репроматеријала за производњу у предузећу "Игман" д. д. Коњиц.
Ова пошиљка резултат је договора између премијера Федерације БиХ Нермина Никшића и председника Републике Србије Александра Вучића, након којег је укинута забрана извоза барута према БиХ.
Премијер Федерације Босне и Херцеговине Нермин Никшић, који је у четвртак посетио Коњиц и предузеће "Игман", је истакао да наставак производње отвара пут очувању радних места и реализацији уговора према домаћим и међународним партнерима.
Никшић је такође нагласио да Влада Федерације БиХ остаје посвећена јачању наменске индустрије као једног од стратешких сектора домаће привреде.
"Управа предузећа ће у наредном раздобљу радити на стабилизацији опскрбе репроматеријалом како би се спречили евентуални застоји у производњи", додао је Никшић.
Никшић је обишао радника и фабрику "Игман“, где је разговарао с члановима Управе о тренутном стању у производњи.
Истакао је да, упркос недавним потешкоћама с испорукама, фабрика никад није престала да ради, а радници су успешно извршавали своје обавезе, иако је била упитна реализација уговора с добављачима.
"Срећом, захваљујући председнику Вучићу и Националном већу за безбедност Републике Србије, ембарго на извоз репроматеријала за наменску индустрију је укинут, чиме су створени услови за наставак производње", изјавио је Никшић током посете, пренео је сарајевски портал Кликс.