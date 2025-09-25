УЧЕНИЦИ ЧЕКАЈУ ПОВРАТАК У ЗГРАДУ Покрајина финансира елаборат о безбедности Јовине гимназије
Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавала председница Маја Гојковић, донела решење о издвајању средстава из текуће буџетске резерве за израду елабората – извештаја о подобности објекта за употребу Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.
Гимназија је поднела хитан захтев за финансирање израде документа којим ће се утврдити стабилност и носивост конструкције, као и спровођење мера заштите од пожара након реконструкције дела кровне куполе.
Према решењу од 29. августа 2025. године, настава се тренутно одвија у три различите школе у Новом Саду, што знатно отежава њену организацију и реализацију.
Имајући у виду да је Гимназија установа од националног значаја, као и специфичност образовних програма који се у њој изводе, Покрајинска влада финансира израду елабората како би се испунили услови за безбедан повратак у матичну зграду.
Школа је прибавила понуду за израду елабората – извештаја о подобности објекта за употребу у износу од 912.000 динара.
На данашњој седници донета је и одлука да се Граду Зрењанину усмери 195 милиона динара за наставак реализације пројекта изградње телекомуникационог вода за аутоматско управљање извориштем „Михајловачка“. Тиме ће бити омогућена комплетна заштита и праћење рада изворишта.
Услед неравномерне потрошње воде у Зрењанину све варијације регулишу се укључивањем пумпи на бунарама изворишта у складу са потребама и притиском у систему.
У првој фази изведени су подухвати који чине функционалну целину, док је за потпуну реализацију пројекта и коришћење постојећих капацитета неопходно извршити преостале радове, при чему је најважнија заштита бунара, њихова оптимална експлоатација, као и увођење електроенергетских, телекомуникационих и сигналних система.