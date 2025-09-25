broken clouds
21°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЧЕНИЦИ ЧЕКАЈУ ПОВРАТАК У ЗГРАДУ Покрајина финансира елаборат о безбедности Јовине гимназије

25.09.2025. 14:03 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавала председница Маја Гојковић, донела решење о издвајању средстава из текуће буџетске резерве за израду елабората – извештаја о подобности објекта за употребу Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.

Гимназија је поднела хитан захтев за финансирање израде документа којим ће се утврдити стабилност и носивост конструкције, као и спровођење мера заштите од пожара након реконструкције дела кровне куполе.

Према решењу од 29. августа 2025. године, настава се тренутно одвија у три различите школе у Новом Саду, што знатно отежава њену организацију и реализацију.

Имајући у виду да је Гимназија установа од националног значаја, као и специфичност образовних програма који се у њој изводе, Покрајинска влада финансира израду елабората како би се испунили услови за безбедан повратак у матичну зграду.

Школа је прибавила понуду за израду елабората – извештаја о подобности објекта за употребу у износу од 912.000 динара.

На данашњој седници донета је и одлука да се Граду Зрењанину усмери 195 милиона динара за наставак реализације пројекта изградње телекомуникационог вода за аутоматско управљање извориштем „Михајловачка“. Тиме ће бити омогућена комплетна заштита и праћење рада изворишта.

Услед неравномерне потрошње воде у Зрењанину све варијације регулишу се укључивањем пумпи на бунарама изворишта у складу са потребама и притиском у систему.

У првој фази изведени су подухвати који чине функционалну целину, док је за потпуну реализацију пројекта и коришћење постојећих капацитета неопходно извршити преостале радове, при чему је најважнија заштита бунара, њихова оптимална експлоатација, као и увођење електроенергетских, телекомуникационих и сигналних система.

покрајинска влада Јовина гимназија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај