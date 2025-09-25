Спремите се на први хладни продор!
Пале се и аларми! СУНЧАНО И ТОПЛО ПРЕЛАЗИ У ОЛУЈНО И ХЛАДНО! Пљускови, грмљавина и даљи пад температуре ПОГЛЕДАЈТЕ шта нас чека до почетка октобра!
Сунчано и топло време у Србији заменило је промењиво облачно, релативно хладно време и до краја ове недеље очекује се даљи пад температуре уз јак ветар и повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Према најавама метеоролога температура ваздуха ће бити око 20 степени Целзијуса, док се од 1. октобра очекује продор још хладнијег ваздуха.
Јака и олујна кошава, температура у паду
У временској прогнози за Србију, сајт „Време&Радар“ је најавио да ће у четвртак, петак и током викенда бити променљиво облачно са сунчаним интервалима.
-Биће дужих периода сувог времена, али ће понегде-повремено бити услова и за пролазну кишу и пљускове – наводи се у прогнози.
До суботе у кошавском подручју дуваће умерен до јак југоисточни и источни ветар, који понегде може имати и олујне ударе. У недељу се очекује слабљење кошаве.
Максимална температура ваздуха ће у петак и за викенд бити око и пар степени испод/изнад 20 степени Целзијуса.
Данас киша и пљускови, понегде и грмљавина
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је најавио да се у четвртак после подне у југозападним и западним, а крајем дана и током ноћи местимично и у осталим крајевима, очекује краткотрајна киша или локални плјускови који ће понегде бити праћени и грмлјавином.
Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунавлју повремено и олујни.
-Време може потенцијално бити опасно. Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима. Не предузимајте непотребне ризике – упозорава РХМЗ.
Укључен је „жути“ метеоаларм за локалну појаву грмљавине са или без падавина за:
• западну Србију
• југозападну Србију
Ова појава доноси:
• ризик од удара грома
• опасност за живот људи и животиња
• проблеме у раду свих уређаја који користе електричну енергију
• ризик од иницирања појаве ватре
• проблеме у телекомуникацијама
• могући су проблеми у транспорту електричне енергије због удара грома
• могућа је локална појава интезивних пљускова, бујица и јаких удара ветра са штетама на покретној и непокретној имовини
Због удара ветра јачих од 17 м/с или 60 км/х у Банату и Поморављу могући су:
• штете на покретној и непокретној имовини
• проблеми у транспорту и саобраћају (заношење аутомобила на путевима)
• штете на шумама, дрвећу у парковима и индивидуалном дрвећу ( ломљење мањих и тањих грана)
• проблеми у грађевинарству - нарочиту у раду са крановима
• индиректна опасност од повређивања људи и животиња, отежава већ тешку ситуацију ( шумски и други пожари, еколошка катастрофа ометање акција спашавања)
Пљускови после поноћи и у Србији
Метеоролог Иван Ристић каже за „Блиц“ да ће у Србији вечерас после поноћи бити падавина, могућ је понегде локално јачи пљусак, док се пре тога киша и пљускови очекују у Хрватској и Босни и Херцеговини. Не очекује олујно невреме и каже да његов модел најављује само повремене падавине у петак у појединим деловима Србије.
-У петак ће кошава бити још јача и повремено ће бити понегде и кише. За викенд и почетком следеће недеље даљи постепени пад температуре за још који степен, а за 1. октобар ће доћи до продора још хладнијег ваздуха. Максимална температура почетком октобра ће бити 14 до 18 степени, а минимална од 8 до 12 степени-каже Ристић.
Кошава не посустаје, местимично ће падати киша
У петак ће бити променлјиво облачно и свежије, местимично са краткотрајном кишом или локалним плјусковима који ће понегде бити праћени грмлјавином. Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунавлју повремено и олујне јачине.
Најнижа температура ваздуха ће бити од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степени.
РХМЗ је у укључио упозорења првог степена на јак ветар у Банату и Поморављу и локалну појаву грмљавине са или без падавина на југоистоку и југозападу Србије.
За викенд промењиво облачно и хладније
У суботу ће бити променљиво облачно, а киша и локални пљускови очекују се у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље. Ветар ће бити слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Најнижа температура од 11 до 16 степени, а највиша од 17 до 21 степен.
Укључено је „жуто“ упозорење на јаке ударе ветра у:
• Банату
• Поморављу
И у недељу ће бити променљиво облачно, а киша и локални пљускови се очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље. Дуваће слаб и умерен ветар, у кошавском подручју повремено јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни, јужни и југоисточни. Увече ветар у слабљењу.
Најнижа температура од 9 до 16 степени, а највиша од 16 до 20 степени.
Удари ветра ће и даље бити јачи од 17 м/с.