ТАРОТ КАРТЕ СУ БАЧЕНЕ НА СТО! Јесен доноси огромне промене – ЈЕДАН ЗНАК ће морати да се суочи са КАРТОМ СМРТИ, а неки ће бити окупани срећом!
Септембар увек доноси онај осећај новог почетка - као да отвара свеж, празан лист у календару живота. Можда је то због јесени и мириса промене у ваздуху, а можда зато што нас је дух "повратка у школу" научио да овај период посматрамо као прилику за нови ритам.
Како год било, управо сада је прави тренутак да застанете, удахнете и направите мали лични ресет.
Ако осећате да је време да пресечете старо и направите места за ново, нисте сами. Јесен је сезона трансформације и повратка себи, а тарот карте вам могу помоћи да откријете у ком правцу да усмерите енергију. Зато смо за вас припремили јесењи тарот хороскоп, ослоњен на Starchild Tarot Danielle Noel, који вас води корак по корак ка финалу године 2025.
Ован
Ваша тарот карта за јесен 2025. је Мађионичар.
Овнови ове јесени могу осетити како им енергија новог почетка пуцкета под ногама. Њихова карта - Мађионичар - доноси поруку инспирације и вере у сопствени таленат, као и знак да су на узлазној животној путањи.
Ова карта их подсећа да већ имају све што је потребно за успех и да је време да покажу свету своју вештину, визију, идеју или причу. Не морају да чекају савршен тренутак, додатна мишљења или нове курсеве - прави тренутак је сада. Мађионичар је њихов подстицај да се истакну и покажу свима од чега су саткани.
Бик
Ваша тарот карта за јесен је Седмица штапова.
Бикове ове јесени прати карта Седмица штапова, која их подстиче да остану чврсти у свом личном циљу. Нико не показује тврдоглаву одлучност боље од њих, а управо то ће им бити највећа снага.
Ова карта их подсећа да доносе праве одлуке и да је њихов живот на добром путу, без обзира на то што неко мисли да се не крећу довољно брзо. Полако и постојано заиста побеђује у трци, а Бикови ће ове јесени морати да наставе даље чак и када постане тешко. Седмица штапова тражи од њих да копају дубље, верују својој интуицији и не одустају - јер њихова визија на крају побеђује. То је карта нових почетака, самосталних подухвата и храбрих пројеката, и управо зато за Бикове доноси једно велико "да!".
Близанци
Ваша тарот картаје Десетка штапова.
Близанце ове јесени прати карта Десетка штапова, која носи важно упозорење. Иако се осећају узбуђено и спремно за акцију, ова карта их подсећа да им исцрпљеност не стоји добро и да је сада право време да среде приоритете. Они заиста могу остварити све што желе до краја 2025, али не и све одједном. Десетка штапова саветује да прихвате помоћ када им се нуди и да науче да делегирају, јер овог пута не морају све сами.
Ова карта доноси и поруку ослобађања од онога што више не служи њиховим циљевима. Близанци вероватно већ осећају шта или ко би требало да остане у прошлости. Запамтити да се затварањем једних врата отварају друга кључно је за њихов напредак. Прављањем простора у животу, они најбрже позивају нова искуства и потенцијале - корак по корак.
Рак
Ваша тарот карта за јесен је Звезда.
Када се Звезда појави у картама, то је увек знак наде и исцељења. Ова јесен доноси осећај да се ствари враћају у баланс, посебно након емотивно захтевног периода. Звезда подсећа да је јачи него што мисли и да је вођен унутрашњим светлом, чак и када споља делује мрачно. Отвара се простор за могућности, верује својим сновима и дозвољава себи да машта.
Карта носи поруку: није касно да се оствари оно што срце жели. Јесен је тренутак да поново верује - и у себе, и у живот.
Лав
Ваша тарот карта за јесен је Снага.
Ово је ваша карта, Лава - и нема боље енергије за вас ове јесени! Снага вам доноси храброст, унутрашњи мир и осећај да можете да се изборите са свим изазовима.
Карта подсећа да је права моћ у нежности и стрпљењу, а не у грубој сили. Ове јесени ваша харизма привлачи људе, а смиреност осваја поверење. Ако се нађе пред препрекама, треба да се сети: већ има све што је потребно да их превазиђе.
Девица
Ваша тарот карта за јесен Пустињак.
Ове јесени бићете позвани да се повучете од гужве и пронађете одговоре у тишини. Пустињак је карта интроспекције и мудрости. Можда нећете желети да будете стално у центру пажње, већ да се фокусирате на оно што је заиста важно. Јесен вам доноси прилику да откријете нову животну филозофију или да пронађете духовни мир. Водиће вас унутрашње светло, а не спољашња очекивања.
Вага
Ваша тарот карта је Правда.
Карта Правде савршено се слаже са Вагом! Ове јесени суочавате се с одлукама које захтевају искреност и јасноћу. Можда ће бити потребно да прекинете односе, ситуације или навике које вам више не користе. Правда доноси осећај равнотеже - награђује ако сте били искрени, али може открити истину и када је не желите чути. Ваша снага у овом периоду лежи у искрености, и према себи и према другима.
Шкорпија
Ваша тарот карта за јесен 2025. је Смрт.
Не плашите се имена карте - Смрт у тароту означава трансформацију и нови почетак. Ова јесен за вас је период великих промена.
Можда ћете завршити једно поглавље живота, али управо то ће вам отворити простор за нешто потпуно ново и значајније. Пригрлите промену, Шкорпије, јер она вас води ка већој снази и аутентичности.
Стрелац
Ваша тарот карта за јесен 2025. је Точак среће.
Точак среће окреће се у вашу корист! Јесен вам доноси изненадне прилике и преокрете који вас могу повести у потпуно новом правцу. Ово је тренутак да верујете у животни ток и да му се препустите. Можда нећете моћи све да контролишете, али судбина вас води где треба да будете. Отвореност и оптимизам биће ваше највеће оружје.
Јарац
Ваша тарот карта за јесен 2025. је Ђаво.
Ова карта вас позива да погледате шта вас спутава. Можда је у питању лоша навика, токсичан однос или сопствена самокритичност.
Ђаво није ту да вас уплаши, већ да покаже где сте роб сопствених образаца. Ове јесени имате шансу да их раскинете и ослободите се.
Запамтите: права моћ лежи у вашој одлуци да кажете "доста" и преузмете контролу.
Водолија
Ваша тарот карта за јесен је Звезда (обрнут положај).
За разлику од Рака, код вас Звезда у обрнутом положају носи поруку да можда осећате сумњу у себе и своје снове. Јесен вам доноси прилику да обновите веру и пронађете инспирацију. Не дозволите да вам прошли неуспеси одузму наду. Сетите се да и даље имате шта да понудите свету. Ово је период да радите на свом унутрашњем миру и да пронађете нову сврху.
Рибе
Ваша тарот карта за јесен је Месец.
Карта Месеца доноси интуитивне увиде, снове и скривене поруке. Ове јесени ваше емоције могу бити интензивне, а интуиција посебно јака. Међутим, Месец упозорава и на илузије - пазите да не верујете свему што видите или чујете.
Ослоните се на осећај у стомаку и не заборавите: понекад се прави пут открива тек када закорачите у непознато.