ОРЗО У ПАРАДАЈЗ СОСУ Ручак за пола сата који ће вас освојити

25.09.2025.
орзо
Фото: pexels/Ilustracija

Уколико тражите идеју за брз, укусан и заситан ручак, орзо у парадајз сосу је прави избор.

Ово јело на први поглед изгледа једноставно, али савршено спаја медитеранске укусе и практичност – спрема се за свега пола сата, а потребно вам је неколико основних намирница.

Орзо тестенина, која изгледом подсећа на зрно пиринча, изузетно је захвална за припрему јер брзо омекшава и одлично упија укусе соса. Уз богат сос од парадајза и мирис босиљка добијате јело које ће волети и најизбирљивији чланови породице.

Састојци:

250 г орзо тестенине

2–3 кашике маслиновог уља

1 мања главица црног лука

2 чена белог лука

400 г пасираног парадајза (или парадајза из конзерве)

1 кашичица шећера (за баланс киселине)

свеж или сушен босиљак

со и бибер по укусу

пармезан или сир по жељи за посипање

Припрема:

У дубљој шерпи загрејте маслиново уље и кратко пропржите ситно сецкани црни и бели лук.

Додајте пасирани парадајз, кашичицу шећера, со и бибер. Оставите да се сос лагано крчка 10–15 минута.

У међувремену, скувајте орзо у сланој води према упутству са паковања (обично 8–10 минута).

Када је орзо готов, процедите га и додајте у сос. Умешајте све заједно и оставите још пар минута да се укуси прожму.

На крају додајте свеж босиљак и поспите пармезаном.

Савет више

Ово јело можете обогатити и тиквицом или паприком исеченом на коцкице које се кратко динстају са луком, или додати маслине за још израженији медитерански шмек. Ако желите протеинскији оброк, уз сос додајте и мало туњевине или печене пилетине.

Брзо, једноставно и ароматично – орзо у парадајз сосу је ручак који ће вас спасити када немате пуно времена, а желите да поједете нешто топло и укусно.

тестенина Грчка парадајз
Магазин Гастро
