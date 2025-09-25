ОРЗО У ПАРАДАЈЗ СОСУ Ручак за пола сата који ће вас освојити
Уколико тражите идеју за брз, укусан и заситан ручак, орзо у парадајз сосу је прави избор.
Ово јело на први поглед изгледа једноставно, али савршено спаја медитеранске укусе и практичност – спрема се за свега пола сата, а потребно вам је неколико основних намирница.
Орзо тестенина, која изгледом подсећа на зрно пиринча, изузетно је захвална за припрему јер брзо омекшава и одлично упија укусе соса. Уз богат сос од парадајза и мирис босиљка добијате јело које ће волети и најизбирљивији чланови породице.
Састојци:
250 г орзо тестенине
2–3 кашике маслиновог уља
1 мања главица црног лука
2 чена белог лука
400 г пасираног парадајза (или парадајза из конзерве)
1 кашичица шећера (за баланс киселине)
свеж или сушен босиљак
со и бибер по укусу
пармезан или сир по жељи за посипање
Припрема:
У дубљој шерпи загрејте маслиново уље и кратко пропржите ситно сецкани црни и бели лук.
Додајте пасирани парадајз, кашичицу шећера, со и бибер. Оставите да се сос лагано крчка 10–15 минута.
У међувремену, скувајте орзо у сланој води према упутству са паковања (обично 8–10 минута).
Када је орзо готов, процедите га и додајте у сос. Умешајте све заједно и оставите још пар минута да се укуси прожму.
На крају додајте свеж босиљак и поспите пармезаном.
Савет више
Ово јело можете обогатити и тиквицом или паприком исеченом на коцкице које се кратко динстају са луком, или додати маслине за још израженији медитерански шмек. Ако желите протеинскији оброк, уз сос додајте и мало туњевине или печене пилетине.
Брзо, једноставно и ароматично – орзо у парадајз сосу је ручак који ће вас спасити када немате пуно времена, а желите да поједете нешто топло и укусно.