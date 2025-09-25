ЈЕДНА НАВИКА НИКАКО НИЈЕ ДОБРА ЗА МОЗАК То сви раде, а не знају колико је штетно
Неки људи мисле да почетак дана није превише битан, али неуронаучница др Венди Сузуки тврди да то једноставно није тачно.
Можда ћете се изненадити када сазнате да је мозак изузетно осетљив управо у тренуцима након буђења.
Др Сузуки, професорка на Универзитету у Њујорку, упозорава да једна навика може да вам поквари цео дан.
„Погрешно сте започели дан и ваш мозак то мрзи. Ако је прво што урадите ујутру провера телефона, ваш мозак пропушта свој најмоћнији прозор у дану“, објаснила је у једном видеу на Инстаграму.
Она тврди да је мозак одмах након буђења обично у свом „врхунском неуропластичном режиму рада“ – стању у коме има повећану способност прилагођавања и трансформације на основу окружења и искуства. Допамин, познат као „хемикалија доброг осећаја“, такође се обнавља током сна, па су његови нивои ујутру природно виши.
Међутим, свако ко одмах узме телефон у руке може да поремети овај механизам.
„Допамин и кортизол су ујутру природно повишени, што вам даје подстицај за мотивацију, креативност и фокус“, нагласила је.
„А екрани одузимају тај потенцијал. Зато вам предлажем експеримент: наредних пет јутара одложите коришћење екрана за само 20 минута. Уместо тога, истегните се, запишите три ствари на које желите да се усредсредите или једноставно седите уз кафу и своје мисли. Пратите шта ће се догодити када дате свом мозгу простор да вас води“, саветује др Сузуки.
Телефон пред спавање нарушава ментално здравље
Поред јутарњих навика, кључно је истаћи да коришћење мобилног телефона пре спавања може да утиче на ментално здравље. У једној студији истраживачи са Универзитета Краљ Сауд у Саудијској Арабији открили су да чак девет од десет учесника користи телефон пред спавање.
Иако је нешто мање од половине (41,7%) пријавило „лош квалитет сна“, научници су проценили да се ризик од поремећаја сна удвостручује код људи који користе телефон 16 до 30 минута пре спавања. Код оних који га користе 31 до 45 минута, ризик је био троструко већи.
„Наши налази указују да запослени који више користе паметни телефон пре спавања имају повећан ризик од лошег сна. Потребно је више пажње усмерити на злоупотребу телефона и његов утицај на сан, здравље и продуктивност одраслих“, поручио је тим научника.
Иако студија није дефинитивно доказала да телефон узрокује несаницу, утврђен је јасан образац, а други стручњаци сматрају да постоји и узрочно-последична веза.
Навике пред спавање обликују квалитет сна
Роузи Дејвидсон, саветница за сан из организације Just Chill Baby Sleep, истиче да наше вечерње навике могу значајно да утичу на сан.
„Гледање у екран касно ноћу утиче на квалитет сна, јер нас излаже плавој светлости која потискује производњу мелатонина – хормона кључног за добар сан. За бољи сан и ментално здравље, успоставите рутину која ограничава коришћење телефона бар сат времена пре спавања“, саветује она.
Такође, додаје да телефони нису добри ни одмах ујутру:
„Када се пробудимо, мозак прелази из дубоких можданих таласа сна (делта и тета) у алфа, а затим у бета таласе. Тај прелаз нас чини опуштенијима и подложнијима сугестијама, због чега садржај са телефона одмах након буђења може снажно да утиче на наше расположење и начин размишљања за цео дан.“
„Уместо тога, удахните дубоко, поставите своје намере за дан и тек онда узмите телефон. Ако можете, држите га на пуњењу у другој просторији – тако ћете себи олакшати да се не посегне за њим одмах“, закључује стручњакиња.