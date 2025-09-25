overcast clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„МОЛИТВА НИЈЕ ДОВОЉНА, МИЛИ МОЈИ” Свештеник шокирао вернике рекламом за суплементе који га неће претворити у Исуса, већ у најбољу верзију себе

25.09.2025. 18:35 19:32
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
поп
Фото: Pexels

Свештеник Алберто Равањаник из Италије, познат на друштвеним мрежама под надимком Згодни свештеник и са више од 270.000 пратилаца, нашао се у центру скандала након што је на Инстаграму објавио рекламу за додатке исхрани.

У снимљеном влогу, Равањани приказује свој свакодневни живот – дружење са породицом, молитву у цркви и тренинг у теретани. На крају се обраћа камером:

Молитва није довољна, мили моји. Зато – Bond Supplements. Не претварају ме у Супермена ни у Исуса Христа, али ми помажу да останем најбоља верзија себе.

Уз објаву је стајала ознака плаћене сарадње, а свештеник је додао:

Свет, али и здрав.

 

 

Верници у шоку

Објава је изазвала лавину негативних коментара. Многи верници сматрају да прелазак у свет реклама није прикладан:

Прешли сте границу, Дон Алберто. Свештеник се не би требало тиме бавити, написао је један корисник.

Свештеник који више времена проводи промовишући свој имиџ него бринући о душама – престаје да буде оно што би требало да буде, додао је други.

Неки су га чак оптужили да је нарцисоидан и да вернике води на погрешан пут.

 

 

Приходи од реклама иду за цркву

Равањани се убрзо обратио својим пратиоцима и објаснио да приходе од реклама користи за потребе своје жупе:

Питајте свог жупника како прикупља новац – феште, сајмови, сарадње са локалним фирмама. Ја радим исто, само преко интернета, рекао је 32-годишњак.

Ипак, његов бискуп није био задовољан објашњењем. Према писању Mail Online-а, упозорио га је да су рекламе за суплементе непримерене, те да убудуће за овакве објаве мора тражити дозволу.

свештеник реклама Суплементи
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) "СВЕТА ВОДИЦА РЕШАВА ШТА МЕХАНИЧАР НЕ МОЖЕ" Снимак свештеника како благослови АУДИ испред цркве обилази регион, корисници друштвених мрежа кренули у надметање у коментарима
ауди

(ВИДЕО) "СВЕТА ВОДИЦА РЕШАВА ШТА МЕХАНИЧАР НЕ МОЖЕ" Снимак свештеника како благослови АУДИ испред цркве обилази регион, корисници друштвених мрежа кренули у надметање у коментарима

07.08.2025. 12:06 12:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај