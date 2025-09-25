„МОЛИТВА НИЈЕ ДОВОЉНА, МИЛИ МОЈИ” Свештеник шокирао вернике рекламом за суплементе који га неће претворити у Исуса, већ у најбољу верзију себе
Свештеник Алберто Равањаник из Италије, познат на друштвеним мрежама под надимком Згодни свештеник и са више од 270.000 пратилаца, нашао се у центру скандала након што је на Инстаграму објавио рекламу за додатке исхрани.
У снимљеном влогу, Равањани приказује свој свакодневни живот – дружење са породицом, молитву у цркви и тренинг у теретани. На крају се обраћа камером:
„Молитва није довољна, мили моји. Зато – Bond Supplements. Не претварају ме у Супермена ни у Исуса Христа, али ми помажу да останем најбоља верзија себе.”
Уз објаву је стајала ознака плаћене сарадње, а свештеник је додао:
„Свет, али и здрав.”
Верници у шоку
Објава је изазвала лавину негативних коментара. Многи верници сматрају да прелазак у свет реклама није прикладан:
„Прешли сте границу, Дон Алберто. Свештеник се не би требало тиме бавити”, написао је један корисник.
„Свештеник који више времена проводи промовишући свој имиџ него бринући о душама – престаје да буде оно што би требало да буде”, додао је други.
Неки су га чак оптужили да је нарцисоидан и да вернике води „на погрешан пут”.
Приходи од реклама иду за цркву
Равањани се убрзо обратио својим пратиоцима и објаснио да приходе од реклама користи за потребе своје жупе:
„Питајте свог жупника како прикупља новац – феште, сајмови, сарадње са локалним фирмама. Ја радим исто, само преко интернета”, рекао је 32-годишњак.
Ипак, његов бискуп није био задовољан објашњењем. Према писању Mail Online-а, упозорио га је да су рекламе за суплементе непримерене, те да убудуће за овакве објаве мора тражити дозволу.