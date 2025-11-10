СРЕЋА КУЦА НА ВРАТА ОВА 4 ЗНАКА Не само да ће пливати у новцу, већ их очекује и низ пријатних изненађења
Према астролошким прогнозама, четири знака зодијака привлаче изобиље у живот овог новембра 2025.
Две планете које се најчешће повезују са срећом су Јупитер и Венера, а оне овог месеца доносе обиље за четири хороскопска знака.
Рак
Јупитер вас обасјава својим благонаклоним зрацима. Вероватно се осећате опуштеније и мање сте под стресом него обично. Јупитер у вашој првој кући може привући све врсте прилика, али на вама је да ствари остварите када се прилике укажу.
Прилике могу укључивати финансије или било шта друго што поправља ваш живот, чак и нове људе који вам доносе бољитак. Осећате се најудобније код куће и вероватно ћете тамо заказивати важне састанке или чешће забављати госте.
Ако сте слободни, ово може привући друге к вама. Ово је време за дружење, умрежавање и упознавање људи. Млад месец у Шкорпији 19. новембра такође има потенцијал да привуче новац или приход.
Шкорпија
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Јупитер привлачи оне који живе у иностранству или далеко, као и могућности да се од њих искористе прилике или путовања.
Такође привлачи могућности за образовање и бенефиције, учење нечега што вас занима. Имаћете огромне користи ако сте укључени у правни спор.
Поседујете магнетизам, привлачите људе, убедљиви сте у својим идејама и ово је савршено време за стварање већег обиља. На самом крају месеца очекујте приходе.
Млад месец у Шкорпији 19. новембра је ваше годишње „ресетовање“ које се дешава у вашем месецу рођења. Пажња ће бити усмерена на вас и манифестацију ваших истинских жеља.
Близанци
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Јупитер је у Раку, који влада другом кућом новца и прихода, доносећи више финансијски корисних могућности.
То може помоћи у повећању вашег самопоштовања, олакшавајући вам да привучете људе. Могли бисте добити унапређење, нови посао или повећање плате. Такође је могуће да ће ваш рад бити примећен, што би вам могло помоћи у будућим приликама.
Када Венера уђе у Стрелца крајем месеца, ући ће у вашу седму кућу партнера. Ослободићете се свега негативног. Ово је савршено време да се решите сваког лошег размишљања и издигнете изнад свега.
Млад месец пада у вашу шести кућу посла, а млади месец је увек повезан са новим почецима. Очекујте нови пројекат или прилику за добитак.
Вага
Ваш хороскопски знак ће привући значајно обиље и срећу у новембру 2025. Очекијте велики тренутак за вашу каријеру – ово би могло бити време за промену посла, и то набоље.
Ово је период када изгледате, осећате се и представљате у најбољем издању, што природно привлачи друге и прилике које вам доносе личну корист.
Захваљујући Венери, ово је идеално време да тражите повишицу или унапређење. Требало би да се осећате прилично добро у вези са својим финансијама овог месеца и оне би могле да се повећају.
И млад месец ће такође истакнути куће новца у вашој астролошкој карти – млад месец у Шкорпији пада у другу кућу прихода.