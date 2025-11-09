ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Стрелац би могао да појача физичку активност, Лава очекује успешан дан
ОВАН: Од вас се и данас очекује да преузмете иницијативу и покренете промене у реализацији пословних пројеката. Имате одличну прилику да са блиском особом подстакнете комуникацију која је донекле застала претходних дана. Било би добро да прошетате крајем дана.
БИК
Спремно дочекујете први радни дан који вам доноси нове послове и састанке са сарадницима. Вама блиска особа има неку посебну жељу у вези са путовањем, па би требало да се потрудите да је испуните. Лагана физичка активност помаже вам да се ослободите напетости.
БЛИЗАНЦИ
Почетак ове радне седмице доноси вам много пословних активности и захтева од вас добру организацију, што и није лак посао. Успевате већ некако, на само вама својствен начин. Не би требало да пожурујете дешавања на приватном плану. Покушајте да се не нервирате.
РАК
Веома добар радни дан је пред вама, а нарочито ако сте све добро припремили и детаљно разрадили за покретање нових пословних идеја. У емотивним односима, требало би да се потрудите да што више времена проводите са драгом особом. Једно краће путовање би вам пријало.
ЛАВ
Очекује вас изузетно добар радни дан, било да настављате раније започете послове, било да покрећете нове пословне пројекте. Покажите вољеној особи да уживате у сваком дану и сваком тренутку који проведете заједно. Физичка активност може вам ублажити нервозу.
ДЕВИЦА
Пред вама је изузетно повољан дан за скоро све пословне активности, а нарочито у сферама организације и комуникације. Важно је да и са блиском особом будете комуникативни, да јасно покажете шта желите и да покажете своју топлију страну. Немате здравствених проблема.
ВАГА
Особе рођене у овом знаку почетак радне седмице дочекују са много нових пословних идеја и са могућношћу проширења посла. То вам може донети побољшање финансијске ситуације. Наставите да се придржавате плана физичких активности и избегавајте слаткише.
ШКОРПИЈА
Већину особа рођених у овом знаку данас очекује много обавеза око формалних завршетака послова започетих у претходном периоду. Нема већих промена на пољу партнерских односа и повољан је дан за разговор о будућим плановима. Изађите у једну брзу шетњу.
СТРЕЛАЦ
Пуни самопоуздања и радног елана крећете у нову седмицу, у којој вас очекују бројне професионалне обавезе и доказивање на пословном плану. Вашој драгој особи покажите неким лепим гестом колико вам значи. Могли бисте да појачате физичке активности данас.
ЈАРАЦ
Врло солидан ниво енергије за почетак нове радне недеље могли бисте да искористите и додатним ангажовањем заузмете бољу позицију у радном окружењу. Помало исцрпљени, завршавате дан у обостраним позитивним вибрацијама са вољеном особом.
ВОДОЛИЈА
Одличан радни дан је пред вама, а нарочито ако се самостално бавите неким креативним занимањем. Самим тим имате потпуну аутономију у одлучивању. На приватном плану, потрудите се да пажљивије саслушате оно што блиска особа има да вам каже. Здравље је добро.
РИБЕ
Не пада вам тешко што вам и овај понедељак доноси повећан обим посла. Готово сте сигурни да се све креће у позитивном смеру. Повољан је тренутак да вољеној особи покажете много нежности, јер ће вам бити узвраћено на много начина. Водите рачуна о имунитету.